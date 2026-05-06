Rotterdammer vrijgesproken van omkoping tijdens carnaval in Tilburg

Een 22-jarige man is door de rechter vrijgesproken van niet-ambtelijke omkoping nadat hij werd beschuldigd van het tegen betaling toelaten van jongeren op het Piusplein in Tilburg.

In de rechtbank van Breda heeft onlangs een opmerkelijke zaak haar afloop gevonden. Het ging om een 22-jarige jongeman uit Rotterdam, Mohammed A., die terechtkwam voor het vergijltje van niet-ambtelijke omkoping.

De feiten zouden zich hebben afgespeeld tijdens het uitbundige carnaval in Tilburg, specifiek op het Piusplein, een plek waar de sfeer vaak hoog oplopend is en de toegang streng gereguleerd wordt om chaos te voorkomen. De beschuldiging was ernstig: de man zou tegen betaling jongeren toegang hebben verleend tot een gebied dat eigenlijk alleen bestemd was voor personen van achttien jaar en ouder.

De zaak wierp een licht op de complexiteit van vrijwilligerswerk en de juridische definitie van een werkrelatie bij beveiligingsevenementen. Mohammed verscheen voor de rechter met een uiterlijk dat getuigde van grote zorgvuldigheid; hij was speciaal voor de zitting naar de kapper geweest om er representatief uit te zien. Ondanks zijn strakke kapsel was de zenuwachtigheid in de rechtszaal duidelijk zichtbaar. Met zwetende handen zat hij in het beklaagdenbankje, hopend op een eerlijke beoordeling van zijn situatie.

Hij ontkende stellig dat hij geld had gevraagd in ruil voor toegang tot het plein. Volgens zijn eigen relaas was hij daar helemaal niet in een officiële hoedanigheid aanwezig. Hij vertelde de politierechter dat hij via een kennis de kans had gekregen om als een soort vrijwillig toezichthouder mee te gaan naar het carnaval in Tilburg.

Omdat hij een opleiding tot sociaal werker volgt en zichzelf als een sociale persoon beschouwt, zag hij dit als een waardevolle ervaring voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kwestie rondom het blauwe hesje speelde een centrale rol in de rechtszaak. Mohammed gaf aan dat hij dit hesje had gekregen om aan te geven dat hij een toezichthoudende rol had, maar dat hij geen formele instructies had van een bedrijf.

Zijn taak was volgens hem simpel: rondlopen op het terrein en bij problemen direct een professionele beveiliger inschakelen. Hij benadrukte dat hij zich niet bij de hoofdingang bevond, waar de echte controles plaatsvonden, maar juist op het terrein stond nadat mensen al waren binnengegaan. Hij zag zijn rol dus niet als die van een poortwachter, maar als iemand die hielp bij de interne orde. Het meest problematische onderdeel van de zaak waren de financiële transacties via de app Tikkie.

Er waren drie betalingen geregistreerd: twee keer veertig euro en één keer zeventig euro. De officier van justitie zag dit als het onomstotelijke bewijs van omkoping. Mohammed probeerde dit echter op een heel andere manier te verklaren. De eerste veertig euro zou een vergoeding zijn voor het reinigen van zijn schoenen, die tijdens het feest onder het bier waren gespoten.

De overige bedragen zouden fooien zijn geweest van mensen die zijn inzet waardeerden, zeker in het licht van de ramadan. Volgens hem hadden de gevers zelf de bedragen in de Tikkie-verzoeken aangepast. Hoewel de rechter dit verhaal ook niet geheel geloofwaardig vond, bleek dit juridisch gezien niet doorslaggevend voor het uiteindelijke vonnis. Aan de andere kant van het conflict stond het beveiligingsbedrijf Apex360, geleid door directeur Tonny Matthijssen.

Het bedrijf had twaalf extra krachten ingehuurd om de orde op het Piusplein te handhaven en was geschokt door de berichten over illegale toegang. Matthijssen had eerder fel gereageerd en aangegeven dat hij er alles aan zou doen om te voorkomen dat personen die zich op deze manier gedragen ooit nog in de beveiligingssector aan de slag zouden gaan.

De woede van het bedrijf was begrijpelijk vanuit een professioneel oogpunt, maar juridisch gezien zat er een zwakke plek in de aanklacht. De politierechter concludeerde namelijk dat er geen sprake was van een werkrelatie tussen Mohammed en Apex360. Er was geen contract, geen officiële aanstelling en geen duidelijke opdracht vanuit het bedrijf. Het blauwe hesje had hij zomaar van een vriend kunnen krijgen.

Omdat er geen formele band was met de aangever, kon er volgens de rechter geen sprake zijn van niet-ambtelijke omkoping in de juridische zin van het woord. De verdachte was daar simpelweg als vrijwilliger, ongeacht de dubieuze aard van de ontvangen betalingen. De rechter oordeelde dat hij niet kon worden veroordeeld voor een functie die hij officieel niet bekleedde. De officier van justitie had een taakstraf van zestig uur geëist, met een alternatief van dertig dagen detentie bij niet-nakoming.

De vrijspraak kwam daarom als een verrassing voor de aanklager. De officier heeft nu veertien dagen de tijd om te bepalen of hij in beroep gaat tegen deze uitspraak. Voor Mohammed betekende de zitting echter een enorme opluchting, waardoor hij zijn studie en toekomst zonder deze zware juridische schaduw kan voortzetten





