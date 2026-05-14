Rotterdam wint eerste halve finaleduel landstitel

Rotterdam heeft het eerste halve finaleduel om de landstitel bij de hockeymannen gewonnen van Pinoké. Rotterdam wist de bezoekers nipt te verslaan met 2-1. Pinoké was veel aan de bal, maar slordig in de afwerking. Rotterdam wist de weinige kansen wel te munten.

Pinoké was veel aan de bal, maar slordig in de afwerking. Rotterdam wist de weinige kansen wel te munten. De return is komende zondagmiddag om 15.00 uur in Rotterdam. De ploeg heeft aan een gelijkspel genoeg om naar de finale te gaan.

Pinoké doet voor het eerst sinds het landskampioenschap in 2023 weer mee aan de play-offs. Rotterdam was het hele seizoen the best of the rest achter Oranje-Rood, maar verloor in de laatste weken van het seizoen twee topduels. Rotterdam liet zich direct gelden. Na vier minuten belandde een slim voorgegeven bal via de stick van Tjep Hoedemakers achter Pinoké-keeper Hidde Brink: 1-0.

De halve finales tussen de vrouwen van Amsterdam en SCHC zijn live te zien bij de NOS op NPO1 en via streams op NOS.nl en in de NOS-app. De eerste halve finale - donderdag om 16.00 uur - en is hier te zien en de terugwedstrijd - zaterdag 16.00 uur - is hier te zien. Halve finales vandaag: 14.00 uur: Kampong - Den Bosch (vrouwen) 16.00 uur: Amsterdam - SCHC (vrouwen) 18.30 uur: Amsterdam - Oranje-Rood (mannen)





