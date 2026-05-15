Rotterdam: Vier overvallen met eenzelfde overvallerspel in korte tijd

De man die donderdagavond in Rotterdam meerdere overvallen pleegde, blijkt binnen een half uur niet drie maar vier keer te hebben toegeslagen. De politie is nog steeds op zoek naar de man.

De man die donderdagavond in Rotterdam meerdere overvallen pleegde, blijkt binnen een half uur niet drie maar vier keer te hebben toegeslagen. Medewerkers van een snackbar aan de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam -Overschie meldden de overval pas later aan de politie.

Opvallend kenmerk van de overvaller is dat hij op een Thuisbezorgd-scooter reed en ook een helm van de bezorgservice droeg. De eerste overval van de man was in een winkel aan de Jan Steenstraat in Rotterdam-Overschie rond 19:40 uur. Hierbij wist hij geen buit te maken en de overvaller verliet al gauw op eigen houtje de winkel.

Nu is bekend dat hij, voor hij naar het tankstation op de Melanchtonweg in Schiebroek ging, ook nog een overval wilde plegen bij een snackbar aan de Burgemeester Baumannlaan. Daar maakte hij geen buit, evenals bij het tankstation in Schiebroek. De overval op de snackbar is later pas gemeld bij de politie. Bij de vierde overval even verderop bij een tankstation op de Uitweg, rond 20:10 uur.

Hier maakte hij een kassalade buit, waarna hij weer verdween op zijn zwarte scooter. Bij alle overvallen raakte er niemand gewond. De politie is nog steeds op zoek naar de man. De overvaller reed op een zwarte scooter met een Thuisbezorgd-bak achterop.

Hij is licht getint en droeg een witte Thuisbezorgd-helm, een donkerblauwe broek en een donkere pufferjas en handschoenen. Vermoedelijk is hij rond de 30 à 40 jaar. De politie benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar direct 112 moeten bellen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rotterdam Overvallen Man Thuisbezorgd Scooter Helm Overvallerspel Politie 112

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maurice Steijn's Successor at Sparta Rotterdam: René HakeSinds Ravilainen's resignation in November, Sparta Rotterdam has been working to bring in a new coach. With Paul Simonis, Rogier Meijer, and Ruben den Uil on the table, take a look at the latest developments, including René Hake as a potential successor to Maurice Steijn.

Read more »

Hemelvaartsdag Beritaans op Rotterdam bombardement in 1940Donderdag is Hemelvaartsdag, vaak een vrije dag in Rijnmond. In dit bericht wordt de herdenking van het Rotterdam bombardement in 1940 en de opening van het strandseizoen op deze dag op een rij gezet.

Read more »

Feyenoord close to new directors, Van Persie takes charge in RotterdamFeyenoord is on the brink of appointing Robert Eenhoorn and Dévy Rigaux as new decision-makers and successors to Dennis te Kloese. However, Robin van Persie, the 102-time international, is not waiting and will take charge in Rotterdam. He expects to be the head coach for another season. The search for new directors at Feyenoord is being analyzed, with the possibility of Robert Eenhoorn not being appointed as the new general director in the near future. Also, the arrival of Dévy Rigaux as the technical director is being positively received in Rotterdam. Van Persie and Rigaux will be the ones to decide if Van Persie is still the right man for the job. Although uncertain, Van Persie believes he will stay in his position. Van Persie expects an internal evaluation from Van Persie, focusing on lessons to be learned from the past season to improve after the summer. He will shape the technical policy and determine who will stay and who will come. He does not need a technical director, but he wants to make progress.

Read more »

Familie getekend door bombardement op Rotterdam: documentaire over overgrootvaderDocumentary filmmaker Erik van den Berg, whose family was affected by the bombing of Rotterdam, made a film about his grandfather who died while trying to protect the Laurenskerk from bombs during the Second World War.

Read more »