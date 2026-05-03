Rotterdam krijgt eerste vrouwelijke priester: Thelma Schoon breekt met traditie

Thelma Schoon wordt op 9 mei ingewijd als de eerste vrouwelijke priester van Rotterdam in de Paradijskerk. Haar inwijding markeert een belangrijke stap in de Oud-Katholieke Kerk, die bekend staat om haar openheid en inclusie.

Het traditionele beeld van de katholieke kerk, vaak geassocieerd met een mannelijke hiërarchie, wordt in Rotterdam uitgedaagd. Op 9 mei vindt in de Paradijskerk een historische gebeurtenis plaats: Thelma Schoon wordt ingewijd als de eerste vrouwelijke priester van de stad.

Thelma, een jonge vrouw met een ongedwongen uitstraling, valt nauwelijks op in de drukte van de Nieuwe Binnenweg, maar de witte priesterkraag onder haar spijkerbloes verraadt haar bijzondere rol. Ze komt uit een religieus gezin; haar vader is pastoor in Utrecht, haar moeder predikant in Dordrecht. Deze achtergrond heeft haar pad naar het priesterschap sterk beïnvloed. Na een afwijzing bij de toneelacademie koos ze voor theologie, een beslissing die haar uiteindelijk naar de Oud-Katholieke Kerk leidde.

Thelma benadrukt dat het ambt en de sacramenten centraal staan, ongeacht het geslacht van de bedienaar. Ze ziet haar rol als een kans om een nieuwe dimensie aan het priesterschap toe te voegen, door haar eigen ervaringen als vrouw in te brengen in gesprekken en ontmoetingen. De Oud-Katholieke Kerk, met ongeveer 5.000 leden in Nederland, onderscheidt zich van de Rooms-Katholieke Kerk door een open structuur en minder strikte regels.

Priesters mogen trouwen en een gezin hebben, en vrouwen kunnen kerkelijke ambten bekleden. Thelma beschrijft haar werk als een constante verantwoordelijkheid, waarbij ze aanwezig is bij de meest intieme momenten in het leven van mensen, van het uitdelen van soep aan daklozen tot het begeleiden van huwelijken en uitvaarten. Haar vrienden, die overwegend niet gelovig zijn, hebben in het begin moeite gehad met haar keuze, maar steunen haar nu volledig. De Paradijskerk staat bekend om haar openheid en inclusie.

Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of overtuiging. Thelma benadrukt dat religie mensen vrij moet maken, niet onderdrukken, en dat misbruik van geloof onacceptabel is. Naast haar werk in de kerk is ze ook jongerenpastor en docent levensbeschouwing, waar ze kinderen wil leren kritisch na te denken over geloof en religie.

Ze merkt dat jongeren, geconfronteerd met de druk van de moderne maatschappij en mentale zorgen, op zoek zijn naar rust en betekenis, en dat religie daar een bron van kan zijn. Thelma's inwijding is niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook een symbool van verandering en vernieuwing binnen de kerk, en een uitnodiging aan iedereen om de open deuren van de Paradijskerk te betreden





