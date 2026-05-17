Rotterdam hockeyers bereiken finale landstitel

De hockeyers van Rotterdam hebben zich geplaatst voor de finale om de landstitel. In de halve finales versloegen ze Pinoké en Oranje-Rood.

De hockeyers van Rotterdam hebben zich met twee zeges op Pinoké geplaatst voor de finale om de landstitel. Daarin treft de kampioen van 2013 komend pinksterweekend titelverdediger Amsterdam, dat afrekende met het in de reguliere competitie ongeslagen gebleven Oranje-Rood .

Rotterdam nam tegen Pinoké in de eerste helft tot tweemaal toe de leiding, maar de gasten uit Amstelveen, die andermaal hun geblesseerde aanvoerder Jacob Draper misten, kwamen even vaak via een strafcorner langszij. In de 52ste minuut had ook Pepijn van der Heijden succes met een strafcorner. Hij zette Rotterdam met een sleepbal tussen de benen van keeper Hidde Brink voor de derde keer op een voorsprong.

Pinoké, drie jaar geleden Nederlands kampioen, trachtte het tij te keren door zeven minuten voor tijd de doelman van het veld te halen en een extra veldspeler binnen de lijnen te brengen. Dat leverde al snel resultaat op met de 3-3 van Florent van Aubel. Met nog twee minuten te gaan, wisselde doelman Brink nogmaals met een veldspeler en weer leidde dat tot een kans.

Een treffer bleef evenwel uit en toen Rotterdam in de slotfase een strafcorner mocht nemen, had Pepijn van der Heijden niet de minste moeite om de bal in het keeperloze doel te plaatsen: 4-3. De tweede halve finale van de zondag, tussen Oranje-Rood en Amsterdam, kende een minder enerverende eerste helft. De lange pauze werd zonder doelpunten bereikt. Daarna ging het tussen de 39ste en 43ste minuut plots hard.

Tomas Santiago van Oranje-Rood keerde een tip-in van Boris Burkhardt en een schot van Dayaan Cassiem, maar de Argentijnse doelman moest vissen toen Cassiem even later met zijn backhand uithaalde: 0-1. De thuisploeg stond op dat moment met tien man op het veld, omdat Tijmen Reyenga een tijdstraf van twee minuten uitzat.

In de minuten die volgden, kregen de bezoekers de ene na de andere strafcorner en één daarvan vloog erin: Mustapha Cassiem, de jongere broer van Dayaan en eveneens Zuid-Afrikaans international, rondde van dichtbij met een tip-in af. Hij bracht daarmee de stand op 0-3, omdat Burkhardt even daarvoor bij een lange corner een moment van onoplettendheid bij de thuisploeg had afgestraft. Daarmee was de strijd zo goed als gestreden.

Oranje-Rood, dat in de competitie twee keer gelijkspeelde tegen Amsterdam, deed nog wel pogingen om de schade te herstellen. Het wisselde uit pure wanhoop doelman Santiago voor een veldspeler, maar daarvan profiteerde vooral Mustapha Cassiem, die de 0-4 liet aantekenen. De 1-4 van Jelle Galema was slechts voor de statistieken





