Rotterdam breidt getijdenpark uit: natuur bloeit tussen industrie en drukke verkeersader

Het kleine eiland Van Brienenoord tussen A16 en industrieterrein transformeert tot een dynamisch getijdenpark. Door de oevers terug te geven aan de rivier ontstaat een levendig overgangsgebied dat veel soorten aantrekt, van insecten tot vogels. Stadsecoloog André de Baerdemaeker uitlegt hoe natuur en industrie elkaar kunnen versterken en hoe de dynamiek van eb en vloed een uniek stedelijk ecosysteem creëert dat continu verandert.

Het eiland Van Brienenoord , vastgeklemd tussen de drukke A16, scheepvaart en industrie, blijkt een van de meest diverse stukken natuur van Rotterdam dankzij de ruimte die eb en vloed hier krijgen.

Een plan om het getijdenpark een kilometer verder uit te breiden, zal planten en dieren ten goede komen. Stadsecoloog André de Baerdemaeker van het Natuurhistorisch Museum verkent de locatie en wijst naar een modderige zandplaat onder de brug waar een verborgen levensgemeenschap van muggenlarven, slijkvliegen en wormpjes een voedselrijke omgeving vormt voor stadsdieren. Het gebied staat enkele uren onder water, daarna droog, en dat dynamische spel van eb en vloed is de basis van het nieuwe Getijdenpark Feijenoord.

Rotterdam heeft nog steeds een getijdenverschil van ruim een meter: normaal stoot dat water tegen harde kademuren, maar in een getijdenpark worden die oevers natuurlijk en regelmatig onderwater gezet. Hierdoor ontstaat een overgangsgebied dat soorten aantrekt die afhankelijk zijn van zo'n ecosystem. De Baerdemaeker benadrukt dat zo'n park nooit hetzelfde is, in tegenstelling tot een traditioneel stadspark; hoogwater kan alles schoonspoelen en het herstart van nature.

Bij laag water foerageren vogels op droge platen, bij hoogwater nemen vissen het weer over - een principe vergelijkbaar met de Waddenzee, nu midden in de stad. Insecten zoals wilde bijen en zweefvliegen, vaak kalkminnend, gedijen op het zand. Vogels zoals ijsvogels en kauwen zijn regelmatig te zien, en de aanwezigheid van Schotse hooglanders toont dat dieren zich aanpassen aan menselijke aanwezigheid: ijsvogels zitten net zo goed op een hekwerk als op een tak als de vis goed zichtbaar is.

Dieren maken Slim gebruik van industriële structuren voor nesten en schuilplaatsen, wat aantoont dat industrie en natuur naast elkaar kunnen bestaan. De stadsecoloog ziet de omgeving van het eiland als bewijs dat met wat ruimte en flexibiliteit voor natuur, coëxistentie mogelijk is, ook al vraagt het wrijving en dat mensen en bedrijven rekening houden met wildlife.

Hij verwacht dat nieuwe getijdenparken zelfs nieuwe soorten kunnen aantrekken via de rivier als verbinding met andere gebieden zoals de Biesbosch; al zijn sommige planten en dieren letterlijk vanuit de Biesbosch naar Rotterdam gemigreerd. De grootste winst is mogelijk psychologisch: Rotterdam keerde zich jarenlang van de rivier af, zag de Maas vooral als vaarweg.

Nu maken burgers weer contact met het water en zeggen ze dit hadden ze nog nooit in hun stad gezien, wat een nieuwe relatie met de rivier stimuleert





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