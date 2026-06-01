Rosalie de Graaf uit Doesburg maakt reusachtige WK-muurschildering in Texas

Straatkunstenares Rosalie de Graaf (27) uit Doesburg is door StreetArt for Mankind gevraagd om in Dallas, Texas, een enorme muurschildering te maken ter ere van het WK 2026. Het kunstwerk wordt 45 bij 75 meter en is al van kilometers afstand zichtbaar. Na wekenlang hard werken met een team van zes, is ze trots op het resultaat.

De 27-jarige straatkunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg heeft een unieke kans gekregen: in de Amerikaanse staat Texas mag ze een enorme muurschildering maken ter voorbereiding op het WK 2026 .

Het kunstwerk wordt aangebracht op een muur van 45 bij 75 meter, wat neerkomt op een oppervlakte van maar liefst 3375 vierkante meter. Voor dit project vertrekt ze een maand naar de Verenigde Staten, waar ze samen met een team van zes mensen twee weken lang keihard zal werken. Ik kreeg een belletje van de organisatie StreetArt for Mankind en dacht meteen: Dit is echt fucking vet! vertelt Rosalie enthousiast.

Hoewel ze al sinds haar veertiende kunst maakt en zichzelf via YouTube-video's de technieken eigen maakte, begon ze ooit aan een studie geneeskunde. Al snel besloot ze daarmee te stoppen om zich volledig op haar kunstcarrière te richten. Haar werk is inmiddels over de hele wereld te vinden, van Europa tot Azië, en nu dus ook in Noord-Amerika. Het thema van de muurschildering in Dallas is het WK 2026, maar het moest tijdloos zijn en alle deelnemende landen vertegenwoordigen.

Rosalie: Ik heb in twintig landen geschilderd, maar nooit eerder in Amerika. Dit is een droom die uitkomt. De voorbereidingen namen maanden in beslag, met talloze schetsen en overleggen met de opdrachtgever. Eenmaal ter plaatse bleek de schaal pas echt overweldigend.

Er zijn twee bruggen waarover je de stad binnenrijdt en je ziet het schilderij al vanaf drie kilometer afstand. Ik had vooraf wel een foto van de muur gezien, maar in het echt is het gigantisch. Het team werkte van s ochtends vroeg tot s avonds laat, met verfrollers en hoogwerkers. Het was fysiek zwaar, maar de energie en het enthousiasme van de lokale bevolking gaven haar vleugels.

Omwonenden kwamen langs met drinken en aanmoedigingen, en zelfs lokale media besteedden aandacht aan het project. Voor Rosalie is het meer dan alleen een opdracht; het is een statement. Dat een grote organisatie met mij wil samenwerken maakt me enorm trots, zeker als vrouw in een kunstwereld vol mannen. Ik hoop dat mijn kunst mensen blijft inspireren.

Mijn doel is de stad en andere plekken mooier te maken en de mensen blij te maken met mijn kunst. De muurschildering in Texas is een ode aan eenheid en sportiviteit, met kleurrijke elementen uit alle deelnemende landen. Het kunstwerk vertelt een verhaal van verbinding, iets wat volgens Rosalie in deze tijd hard nodig is. Na haar terugkeer in Nederland kijkt ze terug op een onvergetelijke ervaring.

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Dat ik hiervoor ben uitgekozen, vind ik echt heel bijzonder. Het voelt alsof ik aan de top van de wereld sta. De impact van haar werk reikt verder dan alleen de muur.

Ze hoopt dat jonge kunstenaars, vooral meisjes, zich laten inspireren door haar verhaal. Als ik het kan, kunnen zij het ook, zegt ze vastberaden. Haar volgende projecten staan al gepland, waaronder een muurschildering in Rotterdam en een samenwerking met een internationale kunstbeurs. Maar Texas zal altijd een speciale plek in haar hart houden





