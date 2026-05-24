Roparun: Honderden teams in actie voor kankerpatiënten

De Roparun, een jaarlijkse hardloopestafette die geld opvangt voor mensen met kanker, vindt dit jaar plaats in een groot aantal steden. Honderden teams nemen deel aan de 500 kilometer lange route die van Parijs naar Rotterdam loopt. De start in Parijs en Twente Airport bij Enschede zorgt voor een diversiteit aan deelnemers. Omroep Brabant is zondagmiddag vanaf kwart voor zes uur live aanwezig om de lopers vanuit Parijs door Tilburg Reeshof te volgen.

De Roparun , een jaarlijkse hardloopestafette die geld opvangt voor mensen met kanker, vindt dit jaar plaats in een groot aantal steden. Honderden teams nemen deel aan de 500 kilometer lange route die van Parijs naar Rotterdam loopt.

De start in Parijs en Twente Airport bij Enschede zorgt voor een diversiteit aan deelnemers. Omroep Brabant is zondagmiddag vanaf kwart voor zes uur live aanwezig om de lopers vanuit Parijs door Tilburg Reeshof te volgen. De Roparun bestaat al sinds 1992 en heeft een lange geschiedenis. De eerste jaren was de route enkel Parijs naar Rotterdam, wat de naam van het evenement heeft bepaald.

Door de toenemende populariteit is de route uitgebreid tot een volledig parcours. De opbrengsten van de Roparun worden gebruikt om projecten te ondersteunen die bijdragen aan het welzijn en comfort van mensen met kanker. Denk aan hospices, vakantiewoningen voor patiënten, pruiken (haarwerken), vervoersvoorzieningen, inrichting van behandelruimtes en andere initiatieven in de palliatieve zorg. Het motto van de stichting is: 'We willen leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roparun Hardloop Kanker Stichting Rotterdam Parijs Tilburg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rien Lindsen blijft activiste na 27 jaar ervaring in de RoparunDe 81-jarige Rien Lindsen blijft al sinds 1994 betrokken bij de Roparun, één van zijn oudste vrijwilligers. Hij wordt gesteund door medevrijwilligers en vertrekt deze week naar Parijs om het startkamp op te bouwen. Lindsen herinnert zich de tijd dat het gans op papier stond en de herkenning van deelnemers tijdens de finish.

Read more »

Rien is de allesweter tijdens de voorbereiding van de Roparun: 'Zonder hem grote chaos'Rien Lindsen (81) is al sinds 1994 betrokken bij de Roparun. Hij is een van de oudste vrijwilligers en het Roparun-virus heeft hem sinds die eerste editie in de jaren 90 nooit meer losgelaten.

Read more »

Tropische warmte op festivals en bij Roparun: veel water en insmerenDe zon draait dit weekend overuren boven Overijssel en juist dan stromen festivalterreinen en startvakken vol.

Read more »

Een jaar voorbereiding om de 500 kilometer van de Roparun te rennen500 kilometer hardlopen om geld op te halen voor mensen met kanker. Dat is in het kort waar de Roparun voor staat. Dit pinksterweekend zetten duizenden deelnemers, onder wie veel Brabanders, opnieuw hun beste beentje voor. Achter de schermen moet er enorm veel geregeld worden voor het evenement, dat de lopers ook over de Brabantse wegen brengt.

Read more »