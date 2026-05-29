Rookvrije terrassen: een stap vooruit of een onvoldoende oplossing?

Terwijl buitensporters genieten van het weer op terrassen, blijft roken een discussiepunt. In Nederland zijn er nog geen wetgeving tegen roken op terrassen, ondanks dat veel mensen hinder ervaren van passief roken. Enkele horecazaken, zoals Briessels in Nijmegen, automatiseren een gedeeltelijk rookvrije zone, maar dat lost niet alle problemen op. Clean Air Nederland pleit voor volledig rookvrije terrassen vanwege gezondheidsrisico's, vooral voor kwetsbare groepen. Een overzicht van de huidige situatie en mogelijke toekomst.

Het zonnetje schijnt, waardoor men massaal naar de terrassen trekt. Hier ontstaat een pijnpunt: roken op het terras. Sommige gasten genieten van een sigaret bij hun biertje, terwijl anderen daar last van hebben.

In Zweden is roken op terrassen al langer verboden en in België geldt vanaf 2027 ook een boete voor roken op een terras. Nederland kent vooralsnog geen dergelijk verbod. Een mogelijke oplossing is het aanleggen van een rookvrije zone op een deel van het terras. Het café Briessels in Nijmegen past dit al ongeveer een jaar toe.

Elke ochtend wordt, afhankelijk van de windrichting, bepaald waar de 'niet roken'-bordjes geplaatst worden. Eigenaar Max Bartelds noemt het een prettige tussenoplossing: "Er zijn steeds meer mensen op zoek naar een rookvrij plekje, toch wil je ook de mensen die wel graag roken niet wegsturen. Op deze manier kom je elkaar tegemoet.

" Bartelds vertelt dat de bordjes over het algemeen goed worden gerespecteerd. "Soms merken rokers later dat ze op een rookvrije plek zitten. Dan gaan ze gewoon rustig even buiten het terras staan als ze toch een sigaretje willen roken.

" In de avond worden de bordjes van tafel gehaald. "Na het diner mag je op het hele terras roken. Als de avondborrel begint zijn er meer mensen die roken, je gaat hen ook niet uitsluiten. Als mensen eten dan is het misschien niet prettig als er een roker naast je zit, maar bij de borrel is er bijna geen ontkomen aan", legt Bartelds uit.

Tom Voeten van Clean Air Nederland vindt een half rookvrij terras een stap in de goede richting, maar het is niet ideaal.

"Als ik aan de andere kant van het gangpad zit tussen het rookterras en het niet-rookterras heb ik er alsnog last van. " Volgens Voeten ervaart het grootste deel van de Nederlanders roken op het terras als vervelend. Clean Air streeft al lange tijd naar volledig rookvrije terrassen.

"Volgens de tabakswet is binnen roken verboden en buiten niet. Maar als je op het terras zit met parasols, dan zit je er tussenin. Het is niet lekker voor de andere mensen op het terras. Je geeft een slecht voorbeeld voor kinderen op het terras, en mensen met longklachten zijn er extra gevoelig voor.

Je hindert anderen er gewoon mee", aldus Voeten. De organisatie hoopt dat meer horecazaken overstappen op volledige rookvrijheid. Een gedeeltelijk rookvrij terras is een begin, maar een volledig verbod is de voorkeur





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rookvrij Terras Horeca Tabakswet Passief Roken Clean Air Nederland Nijmegen België Verbod 2027 Zweden Rookverbod

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unicum: Geen enkele Feyenoord-speler in definitieve WK-selectie OranjeRonald Koeman heeft vanmiddag zijn 26-koppige selectie voor het WK-voetbal bekendgemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis is geen enkele speler van Feyenoord geselecteerd.

Read more »

Unicum: geen enkele Feyenoord-speler in definitieve WK-selectie Nederlands elftalRonald Koeman heeft zijn 26-koppige selectie voor het WK-voetbal bekendgemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis is geen enkele speler van Feyenoord geselecteerd.

Read more »

Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie enkele afgevaardigde leidsman voor WKHet WK van komende zomer zal 104 wedstrijden tellen, in plaats van de 64 van vorige keer. Dit betekent dat er 40 extra arbiters nodig zijn. Nijhuis schat dat er ongeveer 55 scheidsrechters en 40 VAR's aanwezig zullen zijn. Er zullen ook zes dames aanwezig zijn, waarvan twee scheidsrechters.

Read more »

Te weinig groene boa’s terwijl drukte en dumpingen in de natuur toenemenStaatsbosbeheer maakt zich zorgen over het tekort aan groene boa’s in Brabantse natuurgebieden. Terwijl afvaldumpingen, drugsafval en recreatiedruk toenemen, is er volgens de organisatie te weinig geld om genoeg toezichthouders in te zetten. Ook wordt het werk zwaarder door agressie en de risico’s van het criminele circuit.

Read more »