Ronaldo behaalt achtste nationale titel in carrière en eerste met Al-Nassr

Cristiano Ronaldo heeft zijn achtste nationale titel in zijn carrière en zijn eerste met Al-Nassr behaald. Hij heeft zijn muzikale kunsten ook laten zien tijdens de huldiging in het stadion van Al-Nassr.

Ronaldo behaalde zijn achtste nationale titel in zijn carrière en zijn eerste met Al-Nassr , waar hij in januari 2023 arriveerde. Dat de 226-voudig international zich eindelijk kampioen mag noemen van Saoedi-Arabië deed hem veel.

Na zijn tweede doelpunt (de 4-1) liep Ronaldo met de tranen in zijn ogen over het veld. Kort daarna kreeg hij een publiekswissel van trainer Jorge Jesus. Nadat het laatste fluitsignaal klonk werden vele camera's gericht op Ronaldo, die als aanvoerder de kampioensbeker in ontvangst mocht nemen. Al-Nassr eindigde dankzij de overwinning op laagvlieger Damac op twee punten van achtervolger Al-Hilal.

Met 28 doelpunten in dertig competitiewedstrijden had de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar een groot aandeel in het behaalde kampioenschap. Ronaldo greep nog de gelegenheid aan om zijn muzikale kunsten te tonen. Hij nam voor de huldiging in het stadion van Al-Nassr plaats in een van de doelen en sloeg daar meerdere keren vol overgave op een trommel, waarbij Ronaldo werd omringd door teamgenoten, fotografen en cameramannen.

De 41-jarige Portugees kan zich na alle festiviteiten al voorzichtig gaan richten op het WK: daarop neemt hij het volgende maand met zijn land op tegen Congo-Kinshasa, Oezbekistan en Colombia





