Ronald Koeman vindt dat Donyell Malen minimaal één keer had moeten scoren tegen Algerije. De bondscoach van Oranje is gematigd tevreden over het debuut van Crysencio Summerville.

Ronald Koeman vindt dat Donyell Malen woensdagavond minimaal één keer had moeten scoren tegen Algerije. Dat vertelt hij na afloop van het verloren oefenduel in gesprek met de.

De bondscoach van Oranje is daarnaast gematigd tevreden over het debuut van Crysencio Summerville. Malen moet zeker één goal maken, vindt Koeman. Dat doet hij normaal gesproken ook. Hij is er wel op het juiste moment.

Ik vind dat Malen altijd wel zijn rendement haalt, maar in de manier van spelen van AS Roma is hij eigenlijk de enige die voorin staat. Daar loert hij nog veel meer op dit soort ballen dan vanavond. Het is ook niet zo dat Malen vaker van dit soort momenten heeft en geen goal maakt. Als hij deze kansen krijgt, scoort hij normaal gesproken wel een keer.

De bondscoach gaat de komende dagen bekijken wie er fit genoeg zijn om te starten tegen Japan in de openingswedstrijd op het WK. Memphis Depay heeft natuurlijk een kleine achterstand omdat hij weinig gespeeld heeft de afgelopen periode, maar je moet ook kijken hoe Jurriën Timber binnenkomt en of hij ook klaar is om te starten. Summerville staat achter de schermen te wachten als Koeman geïnterviewd wordt. De bondscoach laat gelijk zijn licht schijnen op het optreden van de debutant.

Ik vond Summerville bij momenten gevaarlijk en soms ook een beetje slordig. Voor z'n debuut heeft hij het prima gedaan. Hij heeft laten zien waarom hij erbij zit. Het kan alleen maar beter





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