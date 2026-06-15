Ronald Koeman tevreden met gelijkspel tegen Japan

Bondscoach Ronald Koeman is tevreden met het gelijkspel van Nederland in zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Hoewel Oranje twee keer op voorsprong kwam, kwam Japan twee keer terug van een achterstand.

Bondscoach Ronald Koeman is tevreden met het gelijkspel van Nederland in zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan . Hoewel Oranje twee keer op voorsprong kwam, kwam Japan twee keer terug van een achterstand.

Koeman was niet helemaal tevreden, maar vond het een topwedstrijd. Hij baalde van de tegendoelpunten, maar was niet ontevreden met het resultaat. Japan is een heel sterke ploeg en er zijn genoeg dingen om van te leren. Koeman vond het niveau van de wedstrijd hoog en zag dat Japan anders speelde dan in andere wedstrijden.

Ze hebben afgewacht met veel mensen achter de bal, uit angst om druk te zetten. Het was niet eenvoudig om door de muur aan Japanse verdedigers te voetballen en kansen te creeëren. Koeman vond dat Oranje niet voldoende druk zette op de backs van Japan en dat ze niet genoeg diepte hadden in de aanval. Hij vond het erg moeilijk om kansen te creeëren en dat je moet afwachten.

De bondscoach vond het jammer dat de 2-2 uit een corner viel en dat de 1-1 tegenkreeg niet goed was gedaan. Hij vond dat in het zestienmetergebied je een bal moet blocken en agressief zijn. Wat je niet wilt: dat de bal door je benen gaat. Dat gebeurde bij Denzel Dumfries.

Het WK beginnen met een gelijkspel is niet wat vooraf werd gehoopt, maar gezien de kracht van de tegenstander was Koeman niet ontevreden. Hij kan ermee leven en heeft ook heel goede dingen gezien





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