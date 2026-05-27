Ronald Koeman selecteert zonder Jeremie Frimpong voor WK

Bondscoach Ronald Koeman heeft Jeremie Frimpong niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Marten de Roon keert daarentegen na ruim twee jaar terug bij Oranje. Ook Memphis Depay en Jurriën Timber zitten bij de groep van Koeman.

Bondscoach Ronald Koeman heeft Jeremie Frimpong niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Marten de Roon keert daarentegen na ruim twee jaar terug bij Oranje.

Ook Memphis Depay en Jurriën Timber zitten bij de groep van Koeman. De WK-deelname van het tweetal was vanwege blessures lange tijd onzeker. Koeman heeft tot maandag 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn.

Spelers mogen daarna tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd bij een serieuze blessure of ziekte worden vervangen. De afwezigheid van Frimpong is opvallend. De rechtervleugelspeler van Liverpool maakte de laatste jaren geregeld minuten bij Oranje. Verder springt de afwezigheid van Kees Smit (AZ), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Luciano Valente (Feyenoord) en Stefan de Vrij (Internazionale) in het oog.

Laatstgenoemde raakte Daartegenover staat het debuut van Crysencio Summerville in de selectie van Oranje. De 24-jarige vleugelaanvaller maakte afgelopen seizoen indruk bij West Ham United. De teruggekeerde De Roon speelde zijn laatste interland op 24 maart 2024. Kort daarna miste hij het EK door een blessure.

Vervolgens gaf Koeman aan hem in principe niet meer te selecteren, omdat hij verder wilde met jongere spelers. Door de zware blessure van Jerdy Schouten kwam De Roon toch weer in beeld. Hij kende een sterk seizoen bij het Italiaanse Atalanta Bergamo, waar hij als aanvoerder steevast in de basis stond. Het zit Koeman niet bepaald mee de laatste tijd, als het gaat om de fitheid van zijn (sleutel)spelers.

Naast Schouten haakten ook Matthijs de Ligt en Xavi Simons eerder al geblesseerd af voor het WK. Depay kampt al maanden met een blessure, maar Koeman gaf eerder aan hem ook mee te nemen als hij nog niet helemaal fit zou zijn. Afgelopen zondag maakte Depay zijn rentree bij zijn club Corinthians. Hij deed een half uur mee tegen Atlético Mineiro.

Ook Jurriën Timber is nog altijd niet helemaal fit. De rechtsback kampt met een slepende blessure en kwam gisteren weer niet aan spelen toe. Behalve Depay en Timber worstelt ook Frenkie de Jong met zijn (wedstrijd)fitheid. Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida zijn de twee spelers die op de stand-bylijst staan.

Zij kunnen tot en met 1 juni nog worden toegevoegd aan de selectie als er een speler uitvalt. Koeman neemt geen vierde keeper op de reservelijst mee. Voor Oranje begint het WK op zondag 14 juni met de wedstrijd in Dallas tegen Japan (aftrap 22.00 uur). Nederland trof de huidige nummer 18 van de FIFA-wereldranglijst ook op het toernooi van 2010 in Zuid-Afrika in de groepsfase (1-0 zege).

De tweede wedstrijd van Oranje is tegen Zweden op zaterdag 20 juni in Houston (19.00 uur). Nederland speelt op donderdag 26 juni in Kansas City de derde een laatste wedstrijd in groep F tegen Tunesië (01.00 uur). Als Nederland op de eerste of tweede plaats eindigt in de groepsfase, treft het een land uit groep C. Daarin zitten Brazilië, Marokko, Schotland en Haïti





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronald Koeman Jeremie Frimpong Marten De Roon WK Voetbal Nederlands Elftal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronald Koeman legt uit waarom Jeremie Frimpong ontbreekt in de WK-selectieJeremie Frimpong is niet geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman voor het WK komende zomer. Op de persconferentie lichtte Koeman toe waarom de verdediger annex aanvaller van Liverpool thuis blijft.

Read more »

Koeman verklaart keuzes Summerville en Wieffer boven FrimpongRonald Koeman heeft zijn keuze toegelicht om Jeremie Frimpong buiten de selectie te laten. De vleugelspeler van Liverpool heeft een kwakkelseizoen achter de rug, waardoor de bondscoach van het Nederlands elftal de voorkeur geeft aan jongens als Crysencio Summerville en Mats Wieffer.

Read more »

Acht lessen van Koeman: duo boven Frimpong bij Oranje, spitspositie ligt nog openRonald Koeman heeft de selectie van Oranje voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gepresenteerd. Daarbij ging het om wie er wél aanwezig zijn, maar óók om wie er afwezig zijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies na de persconferentie van woensdag.

Read more »

‘Ronald Koeman had Jeremie Frimpong moeten opnemen in de WK-selectie van het Nederlands elftal’Ronald Koeman had Jeremie Frimpong moeten opnemen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Iedere werkdag legt Voetbalzone een stelling voor. Naast de VriendenLoterij Eredivisie is er daarbij ook soms aandacht voor andere competities, met ditmaal: het Nederlands elftal.

Read more »