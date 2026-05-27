Ronald Koeman bekendmaakt WK-selectie: Tijjani Reijnders en Wout Weghorst zijn er bij

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie voor het WK van komende maand bekendgemaakt. Zoals verwacht is daarin een plekje voor Overijsselaars Tijjani Reijnders en Wout Weghorst. Ook Mats Wieffer uit Borne is van de partij. Reijnders zit voor het eerst in een selectie voor een WK.

Ook Mats Wieffer uit Borne is van de partij. Reijnders zit voor het eerst in een selectie voor een WK. De Zwolse middenvelder van Manchester City speelde twee jaar geleden al wel het EK in Duitsland en haalde daar met Oranje de halve finales. De Bornse spits Weghorst gaat naar zijn vierde eindtoernooi.

Hij speelde in 2021 het EK dat door heel Europa werd gespeeld, een jaar later het WK in Qatar en twee jaar geleden ook het EK in Duitsland. Wieffer speelde vorig jaar in juni zijn veertiende en laatste interland. De middenvelder van Brighton & Hove Albion moest het EK van twee jaar geleden aan zijn neus voorbijgaan en debuteert nu net als Reijnders in de WK-selectie.

Deventenaar Sam Beukema, die nog niet eerder een interland voor Oranje speelde, is niet geselecteerd. Het was vooraf al de grote vraag of de centrale verdediger van Napoli tot de niet gepubliceerde voorselectie van 40 spelers behoorde. De oud-speler van Go Ahead Eagles heeft in de achterhoede geduchte concurrentie, maar mocht door blessures bij Stefan de Vrij en Jurriën Timber tot het laatste moment hopen op een uitverkiezing van Koeman. De selectie van Koeman kent verder weinig verrassingen.

Memphis Depay is ondanks zijn geringe speelminuten van de afgelopen maanden gewoon opgenomen in de WK-selectie. Marten de Roon, aanvoerder van het Italiaanse Atalanta, keert na twee jaar terug bij Oranje. De Vrij is er door een liesblessure niet bij en ook Liverpool-speler Jeremie Frimpong en AZ-talent Kees Smit moeten het mondiale eindtoernooi aan zich voorbij laten gaan





