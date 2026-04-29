Ronald de Boer woedend op Danny Makkelie na controversiële penalty Atlético Madrid - Arsenal

Ronald de Boer is furieus over de penalty die Danny Makkelie toekende aan Atlético Madrid tegen Arsenal. De analist vindt de beslissing onbegrijpelijk en noemt de actie van Ben White 'puur natuurlijk'.

Ronald de Boer toonde zich woedend over de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om Atlético Madrid een penalty toe te kennen tijdens de wedstrijd tegen Arsenal .

De analist, die de wedstrijd volgde, kon de beslissing om een strafschop te geven na een handsbal van Ben White niet begrijpen. De Boer argumenteerde dat er geen sprake was van een onnatuurlijke beweging van White en dat de bal via de scheen of knie tegen de hand kwam, waarna deze ook nog eens de andere kant op ging. Hij noemde de penalty 'heel licht' en uitte zijn frustratie over de interpretatie van de regels door Makkelie.

De VAR, Dennis Higler, koos er voor om niet in te grijpen, wat de woede van De Boer verder aanwakkerde. Uiteindelijk zorgde Julián Álvarez voor de gelijkmaker, 1-1, vanaf de penalty stip. De discussie ontstond kort na rust, toen een hard schot van Atlético-middenvelder Marcos Llorente de arm van White raakte. Makkelie aarzelde aanvankelijk, maar besloot uiteindelijk toch voor een penalty te fluiten.

Wytse van der Goot probeerde de beslissing te verdedigen door te stellen dat Whites arm 'onnatuurlijk groter' werd gemaakt door de uitgestoken ledemaat. Deze uitleg stuitte echter op fel verzet van De Boer, die het niet eens was met de suggestie dat de beweging van White onnatuurlijk was.

Hij benadrukte dat voetballers niet met hun handen op de rug moeten verdedigen en illustreerde zijn punt door zijn eigen armen achter zijn rug te plaatsen, om aan te tonen dat een natuurlijke draaibeweging van het lichaam onvermijdelijk tot een dergelijke armpositie kan leiden. De Boer was zichtbaar gefrustreerd door de interpretatie van de regels en de suggestie dat White iets verkeerds had gedaan.

Hij herhaalde meermaals dat de actie van White 'puur natuurlijk' was en dat het onbegrijpelijk was om dit als onnatuurlijk te bestempelen. Ook Jaap Stam, de beduidend rustigere mede-analist, was het eens met De Boer dat de actie van White 'natuurlijk' was. Stam legde uit dat de huidige voetbalregels verdedigers dwingen om met hun handen achter hun rug te verdedigen, waardoor ze kwetsbaarder worden.

Hij bekritiseerde de trend dat verdedigers steeds minder mogen doen en dat elke aanraking met de hand direct wordt bestraft. De analisten waren het erover eens dat de beslissing van Makkelie een controversiële was en dat de VAR een kans had gemist om de beslissing te corrigeren. De discussie benadrukte de complexiteit van de handsbalregel en de subjectiviteit van de interpretatie ervan.

De uitspraken van De Boer en Stam zullen ongetwijfeld een vervolgdiscussie ontketenen over de toepassing van de regels in het moderne voetbal en de impact ervan op de verdedigende spelers





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronald De Boer Danny Makkelie Atlético Madrid Arsenal Penalty Handsbal VAR Voetbal Champions League

United States Latest News, United States Headlines

