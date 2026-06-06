Ronald de Boer pleit voor respectvolle beoordeling van Oranje-spelers tijdens WK

Voormalig Oranje-international Ronald de Boer vraagt supporters om Oranje-spelers te beoordelen op hun kwaliteiten in plaats van persoonlijke aanvallen. Hij signaleert een groeiende hoeveelheid haatreacties en pleit voor een positiever online klimaat rond het Nederlands elftal, mede gestimuleerd door de ING-campagne BoostOranje.

Ronald de Boer benadrukt dat Oranje -internationals tijdens het WK op hun kwaliteiten moeten worden beoordeeld, niet persoonlijk. In een gesprek voor 'Na Het Laatste Fluitsignaal', een productie van ING en Voetbal Primeur, komt de 67-voudig Oranje -international met die boodschap sterk aan.

De Boer heeft zelf grote toernooien meegemaakt, waaronder het WK 1998 waar Nederland in de halve finale na strafschoppen van Brazilië uitgeschakeld werd. Hij merkt op dat dePubliieke belangstelling en de druk op spelers tegenwoordig niet vergelijkbaar is met zijn tijd. Toen was het voelen meer als een echte familie, nu is het individualistischer. De Boer wijst op de moderne levensstijl en het dominerende role van smartphones, waardoor alles naar je toe komt, wat zowel leuk als belastend kan zijn.

Hij doelt op de enorme hoeveelheid haatreacties die voetballers tegenwoordig krijgen. Kritiek mag, maar er is een grens, vindt De Boer. Je moet iemand beoordelen op zijn kwaliteiten. Als een speler slecht presteert of gekke dingen doet, mag je dat wel zeggen.

Maar velen gaan te ver met mensen belachelijk te maken of ze te schofferen. Dat is helemaal niet nodig. Alleen al omdat achter elke voetballer een mens zit met familie, vrienden en kinderen. De Boer hoop dat Oranje tijdens hetWK veel steun krijgt vanuit Nederland en geeft het advies: deel je liefde met #BoostOranje.

Met die WK-campagne roept ING supporters op hun steun aan de spelers zichtbaar te maken met dezelfde hashtag. Niet door haatdragende berichten te delen, maar door positieve support te posten en te verspreiden. Door content van supporters actief te versterken wil de bank bijdragen aan een positiever online klimaat. Het doel is simpel maar ambitieus: Oranje laten voelen dat Nederland achter hen staat





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