Ron Vlaar: geen reden tot paniek over Oranje-verdediging na Japan gelijkspel

Ron Vlaar troost de verdediging van het Nederlands elftal na het 2-2 gelijkspel tegen Japan op het WK. Hij benadrukt dat Oranje de laatste jaren solide was en dat er geen reden tot paniek is, maar wel moet worden gewerkt aan het herkennen van drukpunten.

Ron Vlaar maakt zich geen zorgen over de verdediging van het Nederlands elftal. Volgens de voormalig international was Oranje de laatste jaren juist 'heel solide' en is er geen reden tot paniek na het 2-2 gelijkspel tegen Japan op het WK.

Vlaar যায়। তাকে ও亮的Oranje-verdediging का بیان当地 đặc.

"De basis is altijd goed geweest, want ik vond het Nederlands elftal de laatste jaren heel solide", zegt de oud-voetballer. "Dat is niet in één keer weg. " "Het is voor die jongens gewoon heel frustrerend als je uit het niets tegengoals blijkt te kunnen krijgen", gaat Vlaar verder. "Dan moet je even tot tien tellen en heel nuchter analyseren.

Na de 1-0 en voor de 1-1 was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Opeens krijgt Japan de bal opVolgens Vlaar is het belangrijk dat Oranje de momenten herkent waarop er druk gezet moet worden.

"En dat gebeurde in dit geval gewoon veel te weinig, waardoor Keito Nakamura vanaf de rand van het strafschopgebied kon schieten en scoren", doelt hij op de 1-1 van Japan. "Dit doelpunt was simpel te voorkomen en moet in de toekomst worden tegengegaan. " Check nu Studio Oranje over een ontketende Messi, Mbappé, Haaland, Ronaldo, Summerville en veel meer





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ron Vlaar Nederlands Elftal Oranje Verdediging WK Japan Keito Nakamura Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

4,2 miljoen kijkers voor Oranje tegen Japan • Wanneer wordt Belg Doku vader?In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026:

Read more »

4,2 miljoen kijkers voor Oranje tegen Japan • Berghuis vanavond te gast in WK-uitzendingIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026:

Read more »

4,2 miljoen kijkers voor Oranje tegen Japan • Berghuis vanavond te gast in WK-uitzendingIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026:

Read more »

Ron Vlaar verdedigt Virgil van Dijk tegen kritiek na Nederland-JapanRon Vlaar heeft zich gestoord aan de kritiek op Virgil van Dijk na de 2-2 tussen Nederland en Japan. De voormalig Oranje-international vindt de kritiek op de aanvoerder niet altijd eerlijk en legt uit waarom Van Dijk onterecht wordt afgeraden.

Read more »