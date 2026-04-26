Ron Jans: Luis Suárez is de beste speler waarmee ik ooit heb gewerkt

FC Utrecht-trainer Ron Jans prijst Luis Suárez als de meest uitzonderlijke voetballer die hij ooit heeft gecoacht, en deelt een fascinerend verhaal over hoe Groningen de Uruguayaanse ster ontdekte. Daarnaast uit Jans zijn frustratie over de negatieve commentaren op Xavi Simons en bekritiseert hij het selectiebeleid van bondscoach Ronald Koeman.

Ron Jans , de huidige trainer van FC Utrecht, beschouwt Luis Suárez als de beste voetballer waarmee hij ooit heeft samengewerkt. Zijn verhaal over de ontdekking van Suárez is opmerkelijk en illustreert de scherpe blik en het geluk dat soms een rol spelen bij het scouten van talent.

Jans herinnert zich dat Henk Veldmate en Hans Nijland, destijds werkzaam bij Groningen, naar Zuid-Amerika reisden om een veelbelovende speler te beoordelen die had deelgenomen aan het WK onder 17. Deze speler stelde echter teleur en werd als te jong beschouwd voor een directe overgang. Tijdens een andere wedstrijd stuitten ze echter op Suárez.

'Ze spraken met zijn zaakwaarnemer en al snel zat de deal in de lucht', vertelt Jans. 'Het was een uitdaging, aangezien Suárez destijds geen Engels of Nederlands sprak, maar zijn ontwikkeling was fenomenaal. Hij is een absolute winnaar.

' Jans trekt een interessante parallel tussen de mentaliteit van Suárez en die van Rinus Israël, de legendarische aanvoerder van Feyenoord dat in 1970 de Europacup 1 won. 'Ik heb met Rinus Israël gevoetbald en als het om winnen gaat, dan was hij van een ander niveau', aldus Jans. 'Suárez had soms de neiging om het ook wel eens te overdrijven, maar gelukkig is dat altijd weer goed gekomen.

Binnen de groep was hij een sympathieke jongen, maar op het veld een onvermoeibare strijder. Hij maakte de juiste stappen in zijn carrière, van Uruguay naar Groningen, vervolgens naar Ajax, Liverpool en uiteindelijk naar Barcelona, de stad van zijn vriendin. Hij is een geweldig persoon.

' Jans illustreert de winnaarsmentaliteit van Suárez met een anekdote over een gewoon partijtje trainen. 'Bij elk partijtje dat we speelden, zocht hij actief een tegenstander uit en wedde hij tien euro. Het waren kleine bedragen, maar hij deed het altijd. Hij schaamde zich er niet voor om te vallen en te provoceren, hij kreeg ook veel harde duels te verduren, maar hij probeerde altijd alles.

Het meest indrukwekkende moment was tijdens het WK in 2010, toen hij die bal op de doellijn wegwerkte tegen Ghana. Hij had ook geluk dat de daaropvolgende penalty gemist werd. Hij was nergens bang voor en was een leuke, sociale jongen binnen de groep.

' De discussie verschuift vervolgens naar Xavi Simons, een ander talentvol Nederlands voetballer. Jans toont zijn verbazing en frustratie over de negatieve reacties die Simons vaak ontvangt.

'Waarom al die haat jegens Simons? Het is een enorm getalenteerde speler die ook voor Spanje had kunnen kiezen, maar gelukkig heeft hij voor Nederland gekozen en zich volledig inzet voor het nationale elftal.

' Jans betreurt het dat Simons mogelijk een zware blessure heeft opgelopen en is geschokt door de ondoordachte en negatieve commentaren die hij online ziet verschijnen. Hij noemt de mensen die dergelijke opmerkingen plaatsen 'idioten'. Tot slot werpt Jans een kritische blik op de selectiebeleid van bondscoach Ronald Koeman, met name de keuze om Wout Weghorst op te nemen in de selectie van het Nederlands elftal.

Hij suggereert dat de selectie van spelers van het niveau van Weghorst de reden is waarom Georginio Wijnaldum nog steeds hoopt op een oproep van Koeman voor het WK. De algehele toon van Jans' uitspraken is positief over Suárez en kritisch over de behandeling van Simons en het selectiebeleid van Koeman, waarbij hij de nadruk legt op winnaarsmentaliteit, talentherkenning en respect voor spelers





