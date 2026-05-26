Ron Jans dankt Luis Suárez voor de Europese doorbraak en breekt historische record bij FC Utrecht

Ron Jans eert de rol die hij speelde in de ontwikkeling van Luis Suárez, die onder zijn vleugels de overstap maakte van FC Groningen naar Ajax. Na een carrière vol successen in Europa en nu bij Inter Miami, herinnert Suárez zich het leerproces bij Jans. Tegelijkertijd sluit Jans zijn periode bij FC Utrecht af met een recordaantal overwinningen in de Eredivisie, een mijlpaal die zijn status als een van de meest succesvolle trainers van de competitie bevestigt.

Ron, heel erg bedankt voor alles. Bedankt dat je in mijn tijd bij Groningen de deur naar Europa hebt opengezet, zei Suárez bij de uitreiking.

In 2007, toen hij nog twintig was, besloot de Argentijnse aanvaller zijn weg naar Nederland te zoeken en tekende bij FC Groningen. Daar kreeg hij al snel de aandacht van scouts en trainers, onder wie Ron Jans, die later een cruciale rol zou spelen in zijn verdere ontwikkeling. Jans gaf de jonge spits de vrijheid om zijn spelstijl te ontdekken, maar legde tevens een streng professioneel kader neer, zodat Suárez zowel technisch als tactisch kon groeien.

Dankzij die combinatie van vertrouwen en discipline bloeide Suárez op, waarna hij na één seizoen een transfer maakte naar Ajax voor ongeveer 7,5 miljoen euro. De overgang naar de Amsterdamse topclub betekende een enorme stap in zijn carrière, maar de dankbaarheid jegens de Nederlandse mentor bleef bestaan.

'Je hebt me enorm veel geleerd op het gebied van trainingen en technische concepten die mij hebben geholpen om te groeien', zei Suárez later in een emotioneel interview, waarin hij Jans eerde als een van de coaches van wie hij het meest heeft geleerd. Hij benadrukte bovendien dat het inzicht in de Europese speelstijl, dat Jans hem had bijgebracht, onmisbaar was voor zijn latere successen bij clubs als FC Barcelona, Liverpool en nu Inter Miami.

Jans, die zelf een lange loopbaan achter de bank heeft, reflecteerde ook op de invloed van Suárez op het team.

'Het is een lieve jongen. Hij was aan het geinen en dollen in de kleedkamer, maar op het veld was hij nog erger dan Rinus Israël', grapte hij, verwijzend naar de legendarische Nederlandse verdediger die bekend stond om zijn hardnekkige instelling. Voor Jans is de bijnaam 'IJzeren Rinus', die hij ooit van Rinus Israël had overgenomen, een teken van een onverzettelijke winnersmentaliteit.

Hij legt uit dat Suárez die mentaliteit tot in de puntjes wist te belichamen: hij zette zich altijd volledig in, liet zich niet afleiden en streefde ernaar elk duel te winnen.

'Degene die hem niet kennen: hij deed er alles aan om te winnen. Luis ging zelfs nog verder', concludeerde Jans, waarmee hij het onverschrokken karakter van de Argentijnse spits onderstreepte. Het afscheid van Jans bij FC Utrecht kwam na een teleurstellende nederlaag in de play‑offfinale tegen Ajax. Ondanks die laatste tegenslag wist hij in zijn laatste reguliere competitiewedstrijd een historisch record neer te zetten: zijn 274e overwinning als trainer in de Eredivisie.

Hiermee overtrof hij de eerdere recordhouder en werd hij de enige trainer die ooit zo'n aantal overwinningen behaalde in de hoogste Nederlandse competitie. Geen enkele andere coach heeft tot nu toe even vaak de overwinning weten te pakken, en dat record onderstreept Jans' langdurige invloed op het Nederlandse voetbal. Het betekent tevens dat zowel spelers als collega‑trainers zijn methodische aanpak en onwrikbare focus respecteren.

Met zijn vertrek opent Jans een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, maar zijn nalatenschap - van het koesteren van jong talent tot het behalen van records - blijft een vaste waarde in de Nederlandse voetbalgeschiedenis





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ron Jans Luis Suárez Eredivisie Record FC Utrecht Nederlandse Voetbalcoaching

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ron Jans' laatste wedstrijd, afscheid en herinneringen voor FC UtrechtRon Jans, voormalig voetballer, coach en technisch manager van FC Groningen, gaat met pensioen na 25 jaar en 799 wedstrijden op het hoogste niveau. Zijn afscheid bij FC Utrecht wordt uitgebreid in de watten gelegd, ondanks de winterdip waar de club tegenkwam.

Read more »

Ron Jans neemt afscheid na 799 profwedstrijdenRon Jans heeft na 799 wedstrijden afscheid genomen van zijn trainerschap bij FC Utrecht. Jan stopt voor zijn pensioen en steekt de stap naar FC Utrecht. Vrijdag is de laatste dag van de reguliere competitie, maar Ron Jans' afscheid voelt alsof het de dag van vandaag is. Ondanks de verloren finale heeft hij het besluit genomen met veel plezier en trots.

Read more »

Prachtige beelden: Ron Jans wordt verrast door (deels Nederlandse) videoboodschap van Luis SuárezRon Jans is maandagavond tijdens de Eredivisie Awards op ESPN verrast door een videoboodschap van Luis Suárez. De twee werkten in 2006 en 2007 samen bij FC Groningen.

Read more »

Ron Jans verrast door Luis SuárezLuis Suárez heeft een eigenaar videobericht_click_tjes voor zijn oud-trainer Ron Jans bij de Eredivisie Awards

Read more »