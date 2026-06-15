Romée van Zeeland stopt met OnlyFans na geboorte dochter: 'Mijn leven draait nu om haar'

Realityster Romée van Zeeland (28) besloot te stoppen met OnlyFans toen ze moeder werd, na jaren van succesvolle inkomsten die haar een huis opjongen. Ze kijkt zonder spijt terug maar geeft toe dat haar reality-verleden soms nadeelig is voor haar huidige carrière.

Romée van Zeeland (28), bekend van onder andere Temptation Island en Ex on the Beach: Double Dutch, verdiende jarenlang goed met haar activiteiten op OnlyFans.

In een interview met Algemeen Dagblad vertelt ze dat ze op haar 25e zelfs een huis kon kopen. Toch besloot ze een einde te maken aan dat hoofdstuk toen ze moeder werd van dochter Solenn. Hoewel ze zich nu vooral richt op het gezinsleven, kijkt ze zonder spijt terug op haar tijd als OnlyFans-model. Haar keuze werd niet met onvervalste enthousiasme ontvangen door haar ouders, wat begrijpelijk is.

Romée had al langer besloten dat haar carrière op het platform tijdelijk zou zijn. De geboorte van haar dochter was het teken om te stoppen, in overeenstemming met haar eigen principe: een relatie en moederschap betekenden het einde van dergelijke activiteiten. De financiële voordelen waren zeker niet te verwaarlozen. Drie jaar geleden kon ze dankzij de inkomsten een huis kopen en zich dingen permitteren zoals reizen en aankopen.

Ze geeft echter niet meer aan hoeveel ze exact verdiende, omdat ze wijzer is geworden en leerde dat niet alles openbaar moet worden gemaakt. Samen met haar partner Revie, een rapper uit Rotterdam, heeft ze intussen een gezin gesticht. Hun anderhalf jaar oude dochter staat nu centraal in haar leven. Romée had altijd de wens om moeder te worden, maar alleen met de juiste partner, en die heeft ze gevonden.

Haar dochter heeft alles veranderd. Haar tijd in reality-tv, waar ze wordt herkend als Romée van Temptation Island, Beschouwt ze als een afgesloten hoofdstuk. Deze bekendheid zorgt soms voor stagnatie in haar sociale media en hindert haar bij samenwerkingen met merken die haar niet willen associëren met die periode, wat ze begrijpt





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Romée Van Zeeland Onlyfans Moederschap Reality-Tv Carrière

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WK-debuut dankzij interlandswitch: 'Er werd denigrerend gedaan over mijn keuze'Eénvoudig Belgisch international Hannes Delcroix kan zondag zijn WK-debuut maken. Niet voor zijn geboorteland België, maar voor Haïti. Zij spelen dan namelijk tegen Schotland en Delcroix wil, na zijn interlandswitch, zijn tweede thuisland trots maken op dit WK.

Read more »

74 teams strijden in kwalificatie NK Schapendrijven in ZeelandTijdens het evenement bij Schaapskooi 't Nabbegat in Zeeland vochten 74 teams in de kwalificatieronde voor het kampioenschap schapendrijven. Zestien finalisten traden zondag aan in de finale waarbij de relatie tussen baas en hond centraal staat. Marcel van Oorschot organisator en deelnemer Pim Visscher uit Zeist vertellen over hun passie voor deze sport, waarbij met fluitsignalen enCommandos een groep schapen in een rechte lijn door twee hekken moet worden geleid. De jury oordeelt op de rechtlijnigheid van de schapen.

Read more »

Ryan Thomas op weg naar WK met Nieuw-ZeelandRyan Thomas vertelt in gesprek met Voetbal International over zijn ervaringen met voetbal in Nieuw-Zeeland en zijn verwachtingen voor het WK.

Read more »

Iran - Nieuw-Zeeland (groep G) - WK VoetbalDe wedstrijd Iran - Nieuw-Zeeland (groep G) van het WK Voetbal op dag 5. De wedstrijd begint om 03.00 uur, Los Angeles.

Read more »