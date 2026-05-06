Rolling Stones lanceren nieuw album in New York

De Rolling Stones hebben hun 25ste album, Foreign Tongues, gelanceerd in een monumentaal bankgebouw in New York. Het album is bijna drie jaar na de vorige uitgebracht en bevat veertien nummers die in slechts een maand tijd zijn opgenomen. De band heeft opnieuw samengewerkt met de jonge producer Andrew Watt en heeft ook samenwerkingen met andere bekende artiesten als Steve Winwood en Paul McCartney.

Na de officiële aankondiging gisteren van hun 25ste album, Foreign Tongues , kwamen de Rolling Stones naar een monumentaal bankgebouw in de hippe wijk Williamsburg in New York.

Daar lanceerden Mick Jagger (82), Keith Richards (82) en Ronnie Wood (78) hun nieuwe plaat, bijna drie jaar na de vorige. Vlak voordat het evenement begint, gluurt Jagger nog even door het gordijn naar de gasten en journalisten. Hoe is het publiek? , vraagt hij aan tv-presentator en comedian Conan O'Brien.

Die herinnert zich dat Jagger dat de eerste keer dat hij hem interviewde ook al vroeg. Het illustreert het jeugdige enthousiasme van Jagger, Richards en Wood, die vol energie de vragen van O'Brien beantwoorden. De stem van Jagger klinkt nu nauwelijks anders dan op opnames uit 1968, oordeelt O'Brien. O, toen nam ik veel drugs, grapt de leadzanger.

Hij is te spreken over de studio in Londen. Daar nam de band in slechts een maand tijd veertien nummers op. Het was klein, ik kon goed zien wat Keith en Ronnie deden en dachten, dat werkte goed. Vroeger deed de band maanden over het opnemen van een nieuw album, maar veel nummers zijn nog overgebleven van de vorige plaat: Hackney Diamonds uit 2023, waarmee de band de Grammy Award voor beste rockalbum won.

De Stones hebben dan ook opnieuw samengewerkt met de jonge producer Andrew Watt (34). Over hoe de samenwerking tussen de uiteenlopende generaties is verlopen, wil hij achteraf niet veel kwijt. Het ging geweldig, zegt hij. Er ging een maandenlange teaser-campagne aan de lancering van Foreign Tongues vooraf.

De afgelopen tijd was er onder meer een WhatsApp-groep, die leidde naar een website met cryptische aanwijzingen. Ook stonden in verschillende hoofdsteden billboards met alleen de albumtitel en het logo van de Stones. De titel is overigens een knipoog naar hun iconische logo. Verder werden fragmenten van nummers op sociale media geplaatst en werd de track Rough and Twisted al in een gelimiteerde oplage van duizend vinylplaten verkocht.

De prijs: 10 euro en 7 cent, een verwijzing naar de lanceerdatum 10 juli. Andere bekende artiesten als Steve Winwood, Paul McCartney, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers en Robert Smith van The Cure werkten mee aan het album. Ook drumwerk van bandlid Charlie Watts is erop te horen, opgenomen vlak voordat hij in 2021 overleed.

Zo kondigde de band het nieuwe album aan gisteren: Op de albumcover vloeien de oude gezichten van de overgebleven leden Jagger, Richards en Woods in elkaar over. Veel fans hebben fantasieën over de Stones: dat ze sexy zijn, zegt Nathaniel Quinn, die het beeld schilderde. Maar dit is hoe ze er nu uitzien. Mr. Ugly, noemt Mick Jagger het beeld van hun drie vermengde gezichten.

Quinn kreeg tal van biedingen op het originele schilderij, maar de kunstenaar piekert er niet over die te verkopen. De Rolling Stones, begonnen in 1962, waren de rebelse tegenhangers van de keurige Beatles. Ze gelden als iconen van de rockmuziek, maar lieten ook een wit publiek kennis maken met blues en r&b. Ze hielden ook van country, vertelt Jagger.

We imiteren het niet, maar nemen de stijl over. De band verkocht meer dan 200 miljoen albums en is een van de bestverkopende bands aller tijden. Maar het is nog te vroeg om over hun nalatenschap te praten, zei Richards eerder. We zijn nog niet klaar.

Er is één ding dat we nog niet hebben bereikt, en dat is uitzoeken hoelang je dit kunt volhouden. Richards is de enige van het trio die af en toe onverstaanbaar is tijdens het lanceerevenement in New York. Dit is de ergste echokamer waarin ik ooit heb gezeten, zegt Richards over de akoestiek in het kerkachtige gebouw. Zijn opmerking zou ook kunnen slaan op de stroom complimenten die de bandleden krijgen van presentator O'Brien.

Acteur Leonardo DiCaprio en skiester Lindsey Vonn zitten vooraan in de zaal en klappen mee. Buiten wachten fans op de vertrekkende bandleden. Twintigers Drake en Duncan spelen zelf in een band en zijn mateloos geïnspireerd door de Stones. Hun muziek, stijl, kleding, alles, zegt Jagger.

Hij signeert hun albums, Woods en Richards lopen door. Op de vraag van de NOS of ze nog gaan touren, komt geen reactie. Sinds het slot van de Hackney Diamonds-tour in 2024 hebben de Stones niet meer opgetreden. Vorig jaar werden plannen voor een nieuwe Europese tournee geschrapt.

Ook Rotterdam zou worden aangedaan, maar Richards, die lijdt aan artritis, kon zich er niet aan committeren. Toch lijkt er hoop voor de fans, blijkt uit de slotzin van hun persbericht. De Rolling Stones zijn hongerig om te bewijzen dat ze nog wat verrassingen in petto hebben, terwijl een andere uitdaging lonkt





