Rogier Meijer: 'Uiteindelijk heeft Erik nooit de kans gehad' na ontslag van Ten Hag bij Bayer Leverkusen

Rogier Meijer was vol verbazing na het razendsnelle ontslag van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen aan het begin van het huidige seizoen. Volgens de voormalig assistent trainer van Ten Hag kreeg de Nederlandse oefenmeester nauwelijks de kans om iets op te bouwen bij de Duitse club.

Blik terug op de korte periode van Ten Hag in Leverkusen, waar hij in mei 2025 een contract voor twee seizoenen tekende. Na slechts twee Bundesliga-wedstrijden werd de Nederlander alweer ontslagen, waarna Meijer als assistent bij de club bleef en dit nog steeds is. Uiteindelijk heeft Erik natuurlijk nooit de kans gehad, zes weken hoofdtrainer zijn bij een nieuwe club waar vijftien spelers zijn verkocht en vijftien nieuwe spelers inkomen...

Dan ga je niet in zes weken alles voor elkaar krijgen. De oud-trainer van NEC zag al snel signalen dat de druk rondom Ten Hag flink opliep. We begonnen de competitie met een nederlaag tegen Hoffenheim en daarna stonden we tegen Werder Bremen 3-0 voor en werd het tegen tien man 3-3. Toen zag je na de wedstrijd mensen om het elftal heenlopen.

Dat vond ik er vreemd uitzien. En twee dagen later werd Erik ontslagen. Volgens Meijer kwam het ontslag totaal onverwacht. Natuurlijk was het een verrassing, dit had je absoluut niet van tevoren verwacht of zien aankomen.

Als er zoveel spelers weg zijn, en ook niet de minste, dan verwacht je wel dat je de tijd krijgt om iets neer te zetten. Meijer vermoedt dat de verwachtingen van beide partijen uiteindelijk niet op één lijn lagen. Ergens zullen de verwachtingen van Erik en de club niet gematcht zijn. En in voetbal is niks te gek zeg, blijkt maar





