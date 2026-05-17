Rogier Meijer sluit geen zomers vertrek uit, maar heeft meerdere opties

Rogier Meijer heeft een gesprek gevoerd met Sparta Rotterdam over een rol als hoofdtrainer. Daarnaast laat Meijer weten dat er momenteel 'meerdere opties' op tafel liggen. Meijer is op dit moment nog assistent-trainer bij Bayer Leverkusen, maar hij sluit een zomers vertrek niet uit.

Meijer is op dit moment nog assistent-trainer bij Bayer Leverkusen, maar hij sluit een zomers vertrek niet uit. Sparta heeft al interesse getoond in Meijer, zo bevestigt de trainer zelf.

'We hebben een gesprek gehad, dat hoef ik niet te ontkennen. In deze periode kijk je altijd naar je toekomst en dat doe je ook met andere clubs. Ik heb nog een jaar een contract bij Leverkusen, alleen heb ik met die club afgesproken dat ik het assistentschap één jaar wil aankijken. Daarna wil ik kijken of ik dat nog een jaar wil doen.

', Sparta zou zijn pijlen ondertussen ook richten op René Hake. Daar heeft Meijer in zijn gesprek met de club echter niks over gehoord.

'Dat hebben zij mij niet verteld, maar dat is overal wel naar buiten gelekt. Er zijn meerdere opties voor mezelf. De afgelopen weken en nu is een moment dat je met andere clubs praat om te kijken wat er mogelijk is. Daar is nog geen goed ei over gelegd.

Het ligt niet alleen aan mij, het ligt aan meerdere partijen.

', 'Ik ben bereid om lang te wachten, want ik heb nog een contract bij Leverkusen. Meijer houdt een rol als hoofdtrainer van Leverkusen ook nog altijd in zijn achterhoofd.

'Maar het kan ook zo zijn dat er morgen bij Leverkusen een andere trainer komt die een nieuwe staf meeneemt. Die kans is ook groot denk ik. Een snelle keuze maken is denk ik nooit goed.





