Roelof Hemmen over zijn vertrek bij RTL Nieuws tien jaar geleden: 'Ik heb er alles aan te danken'

Tien jaar geleden nam Roelof Hemmen afscheid van RTL Nieuws. In deze heruitzending vertelt hij over zijn zoektocht naar nieuwe avonturen, zijn huidige werk als presentatiecoach en de waardevolle lessen uit zijn journalistieke carrière.

Roelof Hemmen , 63 jaar oud, kijkt met grote dankbaarheid terug op zijn tijd bij RTL Nieuws. Het is precies tien jaar geleden dat hij zijn laatste uitzending presenteerde, een mijlpaal die hem ertoe bracht belangrijke levenslessen te delen.

Op de dag van zijn vertrek, 53 jaar oud, voelde hij de drang om het vertrouwde pad van een prestigieuze topfunctie te verlaten en nieuwe uitdagingen aan te gaan, eer het te laat zou zijn. Een foto van die dag toont hem na afloop in de studio, waar collega Daphne Lammers hem een bos bloemen overhandigt - een emotionele afscheidsscène die hij met woorden volgt: 'Vandaag op de kop af tien jaar geleden presenteerde ik mijn laatste RTL Nieuws-uitzending.

Ik was 53 en ik werd onrustig in het comfort en het prestige van een topbaan bij een prachtig bedrijf. Ik wilde nieuwe avonturen beleven, voor het te laat zou zijn.

' Sindsdien heeft Hemmen zijn 'echte bestemming' gevonden in het begeleiden van talentvolle mensen, waarbij hij zijn expertise op het gebied van presentatie en communicatie inzet. Zijn werk draait om vragen als: wat is jouw verhaal, hoe vertel je het en hoe raak je mensen? Zelf beschrijft hij de mooie momenten op zijn Brabantse boerderijtje, waarbij het 'kwartje valt' en iemand iets nieuws in zichzelf ontdekt.

Hij benadrukt dat deze vervulling niet mogelijk was geweest zonder zijn uitgebreide ervaring bij RTL Nieuws.

'Ik heb er alles aan te danken. Maar ik ben blij dat ik mijn hart gevolgd ben.

', aldus Hemmen. Ondanks dat zijn huidige rol - het coachen van anderen - kilometers lijkt te verwijderen van zijn dagelijkse leven en werk, bleek de overstap naar deze nieuwe uitdaging sneller dan verwacht. De ervaring heeft hem meer opgebracht dan hij aanvankelijk had ingeschat. Voor wie meer wil weten over zijn reis en de lesgeving die hij nu aanbiedt, kan een video bekijken via de onderstaande link.

Het verhaal van Hemmen is een krachtig voorbeeld van hoe een carrièrekeuze, gedreven door onrust en de zoektocht naar betekenis, uiteindelijk tot grotere voldoening leidt





