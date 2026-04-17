Roelie Doldersum ziet droom in vervulling gaan: vijf zonen samen op het veld

Een indrukwekkende en emotionele voetbalwedstrijd georganiseerd voor Roelie Doldersum, een moeder die vecht tegen uitgezaaide darmkanker. Haar grootste wens, om haar vijf zonen nog één keer samen in actie te zien voor Sportclub Elim, ging onder toeziend oog van honderden toeschouwers in vervulling. De avond werd een viering van familie, vriendschap en de onvoorwaardelijke liefde voor voetbal, ondanks de zware omstandigheden.

Een hartverwarmend afscheid op het voetbalveld voor Roelie Doldersum . Sport club Elim stond gisteravond in het teken van een buitengewone gebeurtenis: Roelie Doldersum , een 55-jarige moeder met uitzaaide darmkanker, kreeg de ultieme wens in vervulling om haar vijf zonen nog één keer samen te zien schitteren in het rode shirt van de club.

De wedstrijd, waar zo'n zevenhonderd toeschouwers getuige van waren, was beladen met emotie. Vanwege Roelie's snel achteruitgaande gezondheid, en het feit dat ze uitbehandeld is, werd het evenement zelfs enkele weken naar voren gehaald. Deze bijzondere avond werd mogelijk gemaakt door de inspanningen van Rolanda ten Cate, een dierbare vriendin van Roelie, die hiermee haar liefste wens in vervulling liet gaan.

De impact van dit moment op Roelie is immens. Na afloop deelde ze haar gevoelens: 'Het was een heel mooie avond, vreugde overheerst. Het was natuurlijk ook heel emotioneel toen ik de jongens na de wedstrijd weer zag. Maar al met al prachtig. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze avond en alle mensen die zijn gekomen en ook voor onze jongens.'

Roelie Doldersum is geen onbekende binnen de club. Jarenlang stond ze langs de lijn om haar zonen aan te moedigen en vervulde ze een rol in het jeugdbestuur. De scheiding van haar zonen, met Mike die naar Germanicus vertrok en Jay naar Noordscheschut, zorgde ervoor dat ze hen niet meer samen op het veld zag spelen. 'Ik had er toevallig zelf over na zitten denken maar ik dacht dat ik het niet meer mee meemaken. Maar toen kwam Rolanda ineens met dit idee', blikt ze dankbaar terug op de manier waarop haar droom toch nog werkelijkheid werd.

De familie Doldersum bestaat uit twee oudere zonen, Mike (29) en Daymen (27), die inmiddels zelf vader zijn en het huis uit zijn, en drie jongere zonen: Jay (25) en de tweeling Senn en Boaz (21), die nog thuis wonen. Alle zonen loven hun 'voetbalmoeder Roelie' om haar onvoorwaardelijke steun gedurende hun sportieve carrières. 'Ja, ze is heel fanatiek en houdt er wel van om zichzelf te laten horen langs de kant', lacht Daymen, waarmee hij de passie van zijn moeder humoristisch benadrukt.

Voor deze unieke gelegenheid werd kampioen van de vijfde klasse DKB'44 uit De Krim uitgenodigd als tegenstander. Deze keuze is niet willekeurig; DKB-trainer Jan Otto Benjamins deelde jarenlang successen als trainer bij SC Elim en heeft daardoor een sterke band met de familie Doldersum. Ook zijn beide zonen, Justin en Youri, die in het verleden ook voor SC Elim uitkwamen, trokken voor deze bijzondere wedstrijd opnieuw het rode shirt aan.

De avond begon met een indrukwekkende erehaag met fakkels, die Roelie in haar rolstoel, vergezeld door haar man Gerrit, verwelkomde. De wedstrijd, verdeeld over twee helften van een half uur, resulteerde in een 2-1 overwinning voor SC Elim, waarbij Mighty Mike Doldersum een doelpunt scoorde namens de familie. De feestelijkheden werden voortgezet in de clubkantine, waar twee volkszangers belangeloos optraden om de emotionele en memorabele avond compleet te maken. Een avond die de kracht van familie, vriendschap en de liefde voor het voetbal vierde te midden van een zware strijd





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Onrustige Dag in Gelderland: Meerdere Incidenten Vormen Aanleiding tot ZorgenEen avondoverzicht van Gelderland toont een reeks onrustige gebeurtenissen, waaronder een reeks branden op een camping in Stroe, een dagelijkse wateronderbreking in Apeldoorn, en een opvanglocatie die onder toezicht staat van een dwangsom. Daarnaast raakte een minderjarige gewond bij een vechtpartij in Nijmegen en zat een man vast in een defecte hoogwerker.

Read more »

'The Champ' ambieert Nederlandse top: 'Een grote club, met een grote coach'Culttrainer Pieter de Jongh heeft een grote droom om ooit bondscoach te zijn van een land op de Afrika Cup. Een terugkeer naar Nederland om hier actief in het voetbal te worden, sluit hij niet uit, maar lijkt wel onwaarschijnlijk. Ook haalt De Jongh uit naar de KNVB.

Read more »

Robin werd misbruikt door haar begeleider in Emergis: 'Hij had de woeste blik van een roofdier'De begeleider in kwestie is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van vijf jaar.

Read more »

Marie-Louise Eta: Voetbal, niet geslacht, staat centraalMarie-Louise Eta, de nieuwe interim-hoofdtrainer van Union Berlin, benadrukt tijdens een persconferentie dat haar focus ligt op voetbal en teamontwikkeling, niet op haar vrouw-zijn. Ze erkent de aandacht hiervoor, maar vindt dat het niet uitvergroot moet worden. Ze hoopt dat haar aanstelling, als eerste vrouwelijke coach van een mannenteam in een Europese topcompetitie, inspirerend werkt en bijdraagt aan een toekomst waarin prestaties belangrijker zijn dan geslacht.

Read more »

S10 herdenkt overleden tweelingbroer: ik heb levenslang gekregenS10 herdenkt met een bericht op Instagram haar overleden tweelingbroer Emiel den Hollander. Haar broer raakte in april vorig jaar zwaargewond na een val van een flat in Amsterdam. Hij lag twee maanden in het ziekenhuis voordat hij overleed. Op Instagram deelde de 25-jarige zangeres een foto van het ziekenhuisbed van haar broer en het infuus.

Read more »

Regionaal 112-nieuws: verkeerscontroles, ongelukken en juweliersovervalEen overzicht van het meest opvallende 112-nieuws uit de regio van donderdag 16 april. Dit omvat een grote verkeerscontrole in Spijkenisse met meerdere bekeuringen en aanhoudingen, een aanrijding tussen een auto en vrachtwagen in Rotterdam-Europoort, een juweliersoverval in Rotterdam-IJsselmonde en een fietser die gewond raakte na een botsing met een auto in Berkel en Rodenrijs.

Read more »