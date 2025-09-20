Rodgers steunt Rangers-manager Martin in moeilijke periode

Celtic-manager Brendan Rodgers spreekt zijn steun uit voor de Rangers-manager Russell Martin na een teleurstellende seizoensstart. Rodgers roept op tot geduld en respect voor Martin en bekritiseert de kritiek van clubiconen.

Onder leiding van de voormalig trainer van Southampton, Russell Martin , is het seizoen voor Rangers FC allesbehalve vlekkeloos begonnen. De resultaten in de eerste competitieweken waren teleurstellend, met een reeks van vier gelijke spelen en een pijnlijke nederlaag in de eerste vijf duels. Dit resulteert in een tiende positie in de ranglijst, negen punten achter koploper en rivaal Celtic .

De druk op Martin is daardoor al flink toegenomen, mede door het falen in de play-offs van de Champions League tegen Club Brugge, een resultaat dat de supporters van Celtic ongetwijfeld met genoegen hebben aanschouwd. De moeilijke start van het seizoen en de kritiek die daarop volgt, zorgen voor een rumoerige sfeer rondom de club, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de prestaties van de nieuwe coach. Rodgers, de huidige manager van Celtic, heeft zich echter uitgesproken over de situatie en neemt het op voor zijn collega Martin. Hij benadrukt de complexiteit van de positie van een manager bij een topclub en roept op tot meer respect en geduld. De situatie bij Rangers is een duidelijk voorbeeld van hoe de druk op managers bij topclubs enorm kan zijn. De verwachtingen zijn hooggespannen en er is weinig ruimte voor fouten. De constante aandacht en de analyse van elke wedstrijd en training maken het een uitdagende positie, waarbij een manager soms eenzaam kan zijn. Rodgers, zelf ervaren met de druk bij Celtic, begrijpt de moeilijkheden en pleit voor een meer genuanceerde benadering van de kritiek op Martin.\De kritiek op Martin komt voornamelijk van clubiconen zoals Barry Ferguson en Neil McCann, die vorig seizoen nog interim-coach en assistent-trainer waren. Rodgers bekritiseert de moraliteit van hun commentaar en benadrukt dat zij zelf recentelijk ook niet dezelfde successen hebben behaald. Hij wijst erop dat het gemakkelijk is om commentaar te leveren wanneer men zelf niet meer in de positie staat om de uitdagingen aan te gaan. Rodgers pleit voor meer begrip en wijst erop dat Martin de tijd nodig heeft om zijn stempel op het team te drukken en de gewenste resultaten te behalen. De reactie van Rodgers is begrijpelijk, gezien de rivaliteit tussen Celtic en Rangers en de druk die komt kijken bij het managen van topclubs. De reactie van Rodgers toont ook de solidariteit tussen collega-managers en de erkenning van de complexiteit van de job. De focus ligt nu op de lange termijn, waarbij Martin de tijd moet krijgen om zijn team te bouwen en de nodige aanpassingen te maken. De fans hopen op betere resultaten, maar Rodgers benadrukt dat er tijd nodig is om te groeien en te slagen in de sport.\Martin's beslissing om zijn spelers na de nederlaag tegen Heart of Midlothian mee te nemen naar Loch Lomond voor een teambuildingactiviteit, werd ook bekritiseerd. Rodgers verdedigde deze actie door te benadrukken dat de perceptie anders zou zijn geweest als het na een reeks overwinningen was gebeurd. Hij stelt dat Martin sterk zal worden van deze ervaring en dat hij meer respect verdient. Rodgers prees Martins verleden als speler en zijn eerdere successen als trainer, en riep op tot geduld en steun. De onzekerheid rond de prestaties van Rangers en de druk op de trainer creëeren een uitdagende omgeving. De resultaten in de eerste wedstrijden zijn niet naar wens, maar de clubleiding en de fans hopen op een kentering. Rodgers' pleidooi voor geduld en steun benadrukt de complexiteit van het managementsituatie in de sport en de noodzaak om de managers de tijd te geven om te groeien en te bloeien. De steun van Rodgers aan Martin toont de solidariteit binnen de trainersgemeenschap. De supporters hopen dat het team de nodige veerkracht toont en snel de resultaten weet te verbeteren. De focus ligt nu op de komende wedstrijden en de mogelijkheid om de achterstand op Celtic in te lopen





VI_nl / 🏆 6. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Voetbal Rangers Celtic Brendan Rodgers Russell Martin Kritiek Managers Competitie

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

KANE vond laatste periode ontzettend cadeau: 'Wensenlijstje afgevinkt'Met het verschijnen van het album Exit & Entrances nadert het definitieve einde van de Nederlandse rockband KANE. De band, die in 2023 een comeback maakte na in 2014 te zijn gestopt, kijkt met veel dankbaarheid terug op de laatste periode.

Lees verder »

Pröpper beleeft déjà-vu: 'Bij Rangers ging alles op de schop met de nieuwe coach'John van den Brom is net aangesteld als nieuwe trainer van FC Twente en gaat vrijdagavond op Het Kasteel zijn eerste wedstrijd voor de Tukkers coachen. Het is de zesde trainer waaronder Robin Pröpper dit kalenderjaar speelt. De FC Twente-aanvoerder vertelt over de beginperiode van zijn nieuwe trainer.

Lees verder »

FC Utrecht keert na vijftien jaar terug in Europa LeagueEigenaar Frans van Seumeren kan na diverse avonturen eindelijk weer genieten van FC Utrecht in de Europa League, met wedstrijden tegen onder meer Olympique Lyon, Nottingham Forest en Celtic. De club maakt na vijftien jaar zijn rentree in een Europees hoofdtoernooi.

Lees verder »

Tovertafel maakt dromen waar in Thomashuis Ruinerwold: 'Verslavend leuk!'Dankzij een succesvolle donatieactie en de steun van de gemeenschap heeft Thomashuis Ruinerwold een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan: de aanschaf van een tovertafel. Bewoners genieten volop van de interactieve spellen en de nieuwe mogelijkheden.

Lees verder »