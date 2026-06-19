Rode kaart record al gebrocht tijdens WK 2026?

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt al gekenmerkt door een opvallend hoog aantal rode kaarten. Al vier directe rode kaarten zijn gegeven in de groepsfase, waarmee het toernooi al meer sayıyor dan de vorige twee WK's samen.

Bosnië-Herzegovina wist zaterdagavond een lange tijd het doel得分 te houden tegen het veel dominantere Zwitserland . Het moment van de ontknoping kwam in de 74e minuut toen invaller Johan Manzambi als eerste scoorde voor Zwitserland .

Daarna ging het snel. In de tachtigste minuut werd Bosnische verdediger Tarik Muharemovic met een rode kaart van het veld gestuurd voor een harde tackle op een doorgebroken tegenstander. Hiermee keerde hetSpanje完敗 tegen Marokko的onderneming definitief om. De ploeg van Bondscoach Sergej Barbarez verloor uiteindelijk met 1-0.

Met deze rode kaart is het aantal directe rode kaarten tijdens dit WK al gelijk aan het totaal van het vorige wereldkampioenschap. In de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika werden al twee spelers, Homam El Amin en Assim Madibo, met een rode kaart van het veld gestuurd. Later speelde Qatar de wedstrijd tegen Canada af met negen man na een rode kaart voor een Qatarees.

Daarmee is het aantal rode kaarten in de groepsfase van dit toernooi al groter dan op de laatste twee volledige WK's in totaal. Tijdens het WK in Qatar in 2022 werden bijvoorbeeld maar twee rode kaarten getoond in de groepsfase: aan Wales-doelman Wayne Hennessey en aan Kameroen-spits Vincent Aboubakar. De resterende twee rode kaarten van dat toernooi kwamen in de kwartfinale voor: voor Oranje-verdediger Denzel Dumfries en Marokkaanse spits Walid Cheddira





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK 2026 Voetbal Rode Kaart Records Bosnië-Herzegovina Zwitserland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Energiek maar ook slordig bij Panama en Ghana • Bondscoach Zuid-Korea over drone-incident: 'Onfortuinlijk'In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Hedwiges Maduro is enorm te spreken over de nieuw ingevoerde regels tijdens het WK 2026Hedwiges Maduro is positief over de nieuw ingevoerde regels tijdens het WK 2026, omdat spelers minder langdurig op de grond liggen en het spel leuker wordt om naar te kijken.

Read more »

Samenvattingen WK 2026: wedstrijden van Ghana, Panama, Oezbekistan en ColombiaWat gebeurde er in de nacht van 17 juni 2026 op 18 juni 2026 op het WK 2026? Bekijk de samenvattingen van Ghana - Panama en Oezbekistan - Colombia

Read more »

BBC: Oranje 13de land van eerste ronde, Curaçao 48ste • 'Cristiano Ronaldo niet goed genoeg'In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »