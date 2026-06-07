Robin van Persie ontslagen bij Feyenoord

Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Hij wisselde zijn baan bij sc Heerenveen in voor een terugkeer naar De Kuip. Van Persie presteerde in zijn eerste seizoen eigenlijk heel behoorlijk in de Eredivisie, maar het beeld in Europees verband is behoorlijk anders.

Robin van Persie is ontslagen bij Feyenoord , zo melden diverse media in Nederland. Na 58 wedstrijden als hoofdtrainer van Feyenoord zit het er zodoende op voor de oud-topspits.

Van Persie werd op 24 februari voorgesteld als de nieuwe eindverantwoordelijke in De Kuip. Hij wisselde zijn baan bij sc Heerenveen in voor een terugkeer naar De Kuip, ditmaal dus als hoofdtrainer. De opvolger van Brian Priske presteerde in zijn eerste (onvolledige) seizoen eigenlijk heel behoorlijk in de Eredivisie. Wie een blik werpt op de cijfers, ziet dat Van Persie het cijfermatig eigenlijk prima heeft gedaan in de Eredivisie.

De periode-Van Persie trapte Feyenoord af met een 0-0 gelijkspel tegen NEC. Van de tien laatste competitieduels die volgden won Feyenoord er acht. Alleen van PSV en sc Heerenveen werd verloren. In zijn tweede seizoen in De Kuip eindigde Feyenoord met 65 punten en een tweede plek. 19 keer werd er afgelopen jaargang gewonnen, 8 keer remiseerden Van Persies manschappen en 7 keer stapte Feyenoord puntloos van het veld af.

In totaal coachte Van Persie Feyenoord in 45 Eredivisie-wedstrijden (27 zeges, 9 remises en 9 nederlagen) naar 90 punten: een moyenne van exact twee punten per wedstrijd. Alleen Ronald Koeman (2,02), Giovanni van Bronckhorst (2,03) en Arne Slot (2,32) zetten deze eeuw betere gemiddelden neer. Het beeld in Europees verband is behoorlijk anders. Liefst zeven van de tien Europese duels gingen verloren afgelopen jaar, een negatief clubrecord.

Het voorgaande jaar verloor Van Persie ook zijn beide Champions League-duels: toen klopte Inter zijn ploeg twee keer, nadat interim-trainer Pascal Bosschaart Feyenoord nog langs AC Milan geloodst had. In het KNVB bekertoernooi werden de Rotterdammers afgelopen seizoen uitgeschakeld door Van Persies vorige werkgever, Heerenveen. Een prijs pakten Feyenoord en hoofdtrainer Van Persie zodoende niet samen





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Robin Van Persie Feyenoord Ontslagen Hoofdtrainer Eredivisie Europees Verband

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