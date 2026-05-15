Robin van Persie laat Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe buiten de selectie voor Feyenoord-PEC Zwolle

De coach Robin van Persie heeft Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe buiten de selectie gezet voor de wedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle. De twee Japanners zijn opgenomen in de WK-selectie van Japan en hebben daarom behoefte aan extra rust. Japan is op het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in dezelfde groep als Nederland ingedeeld.

Op de persconferentie van vrijdag liet Robin van Persie weten dat Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe zondag niet bij de selectie zitten voor de wedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle.

De twee sleutelspelers zijn opgenomen in de WK-selectie van Japan en hebben daarom behoefte aan extra rust. Japan is op het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in dezelfde groep als Nederland ingedeeld. Met het oog op die wedstrijden wilden de twee Japanners geen onnodig risico meer lopen. Feyenoord speelde afgelopen zondag met 1-1 gelijk tegen AZ, waardoor het zich verzekerde van de tweede plek in de VriendenLoterij Eredivisie.

Door deze eindklassering zal Feyenoord volgend seizoen deelnemen aan de competitiefase van de Champions League. Op de persconferentie in aanloop naar het duel van zondag gaf de trainer uitleg over zijn keuze.

‘Ayase en Watanabe hebben aangegeven dat zij het seizoen als lang en zwaar hebben ervaren, zowel fysiek als mentaal’, vertelt Van Persie. ‘Zij hebben mij gevraagd of zij deze wedstrijd konden overslaan. Daar heb ik over nagedacht. Rekening houdend met het feit dat zij nog een kleine week hebben om zich voor te bereiden op het WK, heb ik daarmee ingestemd.

’ De trainer vond het geen moeilijk besluit.

‘Zij geven altijd alles op de training. Als zij zo open vertellen hoe zij zich voelen, en met wat hen de komende weken nog te wachten staat, kon ik daar wel in meegaan. ’ Raheem Sterling verschijnt zondag weer aan de aftrap bij Feyenoord, zo bevestigt Van Persie. De linksbuiten bleef de afgelopen twee cruciale wedstrijden negentig minuten op de bank, maar krijgt een nieuwe kans.

‘Raheem heeft zich altijd volledig ingezet en is bovendien steeds fitter geworden’, aldus de oefenmeester. ‘Ik vind zondag een mooi moment om hem weer te laten spelen en hem die kans te geven. Dat is ook een mooi moment voor hem.





