Robin van Duiven: 'Ik heb nooit de kans gekregen in het eerste elftal van PSV'

Robin van Duiven is teleurgesteld dat hij nooit de kans heeft gekregen in het eerste elftal van PSV. De talentvolle spits speelt momenteel op huurbasis voor het Belgische Lommel SK en vertrekt na dit seizoen transfervrij naar Real Valladolid. Van Duiven heeft zich ontzettend hard ingezet bij Jong PSV, waarin hij in 22 duels in de Keuken Kampioen Divisie veertien doelpunten maakte en één assist gaf. Ondanks zijn prestaties, besloot de aanvalsleider om te vertrekken.

'Bij PSV kon ik me hartstikke goed ontwikkelen. Alleen, ik heb nooit de kans gekregen in het eerste elftal en dat knaagt wel aan mij', vertelt de twintigjarige spits in gesprek met 'Ik voelde totaal niet het vertrouwen dat ik na de winterstop wél een kans zou krijgen. Toen Lommel kwam, dacht ik: ik kan met mijn broer voetballen én met een goede rugzak naar Spanje vertrekken.

Misschien had ik anders de rest van mijn leven spijt gehad', vervolgt Van Duiven zijn verhaal.

'Ik voelde alleen wél veel vertrouwen van Ruud van Nistelrooij. Als hij langer was gebleven, weet ik zeker dat ik mijn debuut voor PSV had gemaakt.

', aldus Van Duiven. Ook broer Jason heeft geen kans gekregen in het eerste elftal van PSV. Hij speelde slechts één keer mee in de KNVB Beker.

'Ik vind het persoonlijk nog steeds héél apart dat wij allebei geen kans hebben gekregen, terwijl we vijftien goals maakten als spits', stelt hij. 'Wat moet je als jonge spits nog meer doen dan zó vaak scoren bij de beloften? Ik vind het schandalig dat je niet mag debuteren als je zoveel goals maakt. Als je dit bij Jong Ajax liet zien, stond je in de basis.

Een spits die zo makkelijk scoort, moet je altijd een kans geven in het eerste elftal.

', besluit Van Duiven. Van Duiven heeft alleen met Bosz gesproken over zijn prestaties in de voorgaande seizoenen.

'We hebben nooit gesproken over mijn kansen bij het eerste elftal. PSV zal altijd wel een plekje in mijn hart houden, maar de situatie doet wel pijn. Ik hoop nog steeds ooit mijn debuut daar te mogen maken... ', besluit hij





