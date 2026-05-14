Robin Pronk vertrekt als hoofdoefening bij FC Utrecht

De hoofd jeugdopleidingen Robin Pronk vertrekt na het einde van het seizoen bij FC Utrecht. Hij was sinds 2021 actief in zijn huidige rol en was eerder ook aan het hoofd van Jong FC Utrecht en FC Utrecht Onder-19.

'FC Utrecht neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Robin Pronk', schrijft de club in een verklaring op de officiële kanalen. 'Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van vijf seizoenen met de ervaren opleider. ' Vanaf medio 2021 was de 53-jarige actief in zijn huidige rol, maar eerder stond hij ook aan het hoofd van Jong FC Utrecht en FC Utrecht Onder-19.

Als hoofdtrainer van Jong FC Utrecht was Pronk hoofdverantwoordelijke voor de promotie naar de Keuken Kampioen Divisie. Op 9 mei 2016 speelde Jong FC Utrecht met 1-1 gelijk tegen Jong FC Volendam, maar het punt was genoeg voor de titel in de beloftencompetitie en daarmee promotie naar de KKD.

Daarna zou Pronk nog drie seizoenen lang actief zijn bij het beloftenteam van de Domstedelingen in de competitie, waarna hij naar de Poolse club Zaglebie Lubin trok voor de functie van hoofd jeugdopleidingen. Uiteindelijk keerde Pronk terug naar FC Utrecht om ook die functie in te vullen, maar aan het einde van het seizoen houdt hij het voor gezien.

'Ik heb mooie jaren gehad bij FC Utrecht en samen met veel goede mensen de afgelopen vijf jaar kunnen bouwen aan de Academie', reageert hij op zijn vertrek. 'De huidige doorstroom naar Jong FC Utrecht en het eerste elftal laat zien dat we met elkaar echt iets hebben neergezet en op de goede weg zijn. Ik schat in dat meerdere spelers de weg naar het eerste elftal kunnen gaan vinden de komende seizoenen.

Ook op het gebied van scouting en samenwerking met regioclubs zijn grote stappen gezet. Ik kijk met trots terug op mijn tijd bij FC Utrecht en wens de club en alle mensen binnen de Academie het allerbeste toe





