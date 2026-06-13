Robert van de Griend en Anneke Stoffelen winnen Brusseprijs voor boek over Wim Hof

Robert van de Griend en Anneke Stoffelen hebben de Brusseprijs gewonnen voor hun ongeautoriseerde biografie over Wim Hof. Het boek brengt aan het licht dat Hofs succesverhaal ook een onderbelichte kant heeft. De auteurs waarschuwen dat mensen die ernstig ziek zijn, niet naar de arts gaan als ze denken dat ze alles met Hofs methode kunnen genezen.

Robert van de Griend en Anneke Stoffelen hebben de Brusseprijs gewonnen voor hun boek over Wim Hof . Het boek is een ongeautoriseerde biografie van de gezondheidsgoeroe, die wereldwijd bekend is vanwege zijn ijsbaden en ademhalingstechnieken.

Wim Hof ontwikkelde een eigen methode die koudetraining, ademhalingsoefeningen en meditatie combineert. Het boek brengt aan het licht dat Hofs succesverhaal ook een onderbelichte kant heeft, zoals opgeblazen recordpogingen, tegenstrijdigheden over zijn verleden en ernstige aantijgingen over de mishandeling van zijn tweede partner en haar kinderen. Daarnaast kent zijn methode ook risico's, zoals volgens nabestaanden meer dan twintig verdrinkingsdoden.

De auteurs van het boek, Robert van de Griend en Anneke Stoffelen, waarschuwen dat mensen die ernstig ziek zijn, niet naar de arts gaan als ze denken dat ze alles met Hofs methode kunnen genezen. De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Saskia Jonker en presentatrice Elisabeth Steinz. Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten stelt jaarlijks een onafhankelijke jury samen bestaande uit ervaren journalisten. De jury roemde het boek voor zijn uitstekende onderzoeksjournalistiek en overtuigende karakterstudie





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert Van De Griend Anneke Stoffelen Brusseprijs Wim Hof Gezondheidsgoeroe Ijsbaden Ademhalingstechnieken Koudetraining Meditatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paus Leo XIV benoemd tot erelid van Real Madrid na bezoek aan BernabéuReal Madrid heeft paus Leo XIV, geboren als Robert Prevost, benoemd tot erelid van de club, de hoogst mogelijke onderscheiding. Het bezoek van de paus aan het Santiago Bernabéu-stadion wordt beschouwd als één van de meest ontroerende momenten in de geschiedenis van de club. Tijdens het bezoek sprak de paus tienduizenden toe en ontmoette hij clubpresident Florentino Pérez, die hem een wit shirt met zijn naam overhandigde. De paus had eerder tijdens een vlucht verklaard dat hij als Prevost voor Real Madrid is, wat de club ertoe bracht zijn bewondering en erkenning uit te drukken voor de universele figuur die vrede en solidariteit bevordert.

Read more »

Robert Lewandowski vliegt naar VS voor transfergesprekken met Chicago FireRobert Lewandowski is onderweg naar de Verenigde Staten om te praten over een mogelijke transfer naar Chicago Fire uit de Major League Soccer. De spits van FC Barcelona, wiens contract afloopt, heeft interesse gewekt in Amerika. Hij zal een bezoek brengen aan de club en de stad om eventuele twijfels weg te nemen. Een contract voor drie seizoenen zou mogelijk zijn.

Read more »

FC Volendam stelt Erwin van de Looi aan als nieuwe hoofdtrainerFC Volendam heeft Erwin van de Looi aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 54-jarige trainer tekent een contract voor twee seizoenen. Na degradatie uit de eredivisie wil Van de Looi de club weer stabiel maken en terugbrengen naar het hoogste niveau. Ook zijn er wijzigingen in de technische staf met benoemingen van Jeroen Burghout en Robert Mühren als assistent-trainers.

Read more »

Concrete interesse in Robert Lewandowski blijkt wederzijds: Pool stapt op het vliegtuigRobert Lewandowski vervolgt zijn carrière mogelijk in de Verenigde Staten. Fabrizio Romano bevestigt in navolging van de Poolse journalist Tomasz Wlodarczyk dat de spits openstaat voor een avontuur bij Chicago Fire.

Read more »