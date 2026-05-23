Robert Mühren's goal afgekeurd, Tilburgers winnen penaltyserie

Robert Mühren leek FC Volendam de bevrijdende 2-2 te bezorgen tegen Willem II, maar zijn goal werd afgekeurd wegens een overtreding. De Tilburgers trokken in de penaltyserie aan het langste eind, waardoor de 37-jarige spits van 'Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas: die overtreding. Ik zag hem eigenlijk al van tevoren' begon bij FC Volendam. 'We hebben het zelf verneukt in de eerste twintig minuten. Het is onbegrijpelijk dat je zo begint aan de finale van het jaar. Dan pak je het daarna nog wel redelijk op. We krijgen kansen, ik schoot nog op de paal en je had nog die afgekeurde goal. Het was niet genoeg', aldus Mühren, die nu afscheid neemt. 'Ik denk dat ik er op vakantie even rustig mijn momentje voor ga pakken. Vorige week was heel emotioneel en nu ben ik er vrij rustig onder. 'Het doet enorm veel pijn, maar we moeten verder.' De rechtspoot kijkt terug op een 'geweldige' carrière. 'Ik ben rustig begonnen bij Volendam en heb daarna stapjes omhoog gezet. Na een mindere fase bij NAC ben ik weer omhoog geklommen. België was top, daar heb ik een mooi contract getekend. Ik ben bij Cambuur opgebloeid en heb in mijn laatste periode bij Volendam ook verschrikkelijk mooie momenten meegemaakt. Ik heb van elk moment genoten.'

