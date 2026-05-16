Robert Lewandowski vertrekt bij FC Barcelona na dit seizoen

Robert Lewandowski heeft bekendgemaakt dat hij na dit seizoen vertrekt bij FC Barcelona. Volgens de trainer Hansi Flick is deze beslissing goed voor Lewandowski en voor Barcelona. Ook heeft hij Lewandowski bedankt voor zijn rol in het succes van de afgelopen jaren.

Ook heeft hij Lewandowski bedankt voor zijn rol in het succes van de afgelopen jaren.ijk Flick begint zijn persconferentie zaterdag met de volgende woorden: "Hij sprak met het team en nam afscheid. Dat verliep goed.

" Volgens Flick heeft Lewandowski zelf besloten te vertrekken. "Hij wil nu verandering. Dat is goed voor hem en voor de club.

" Flick denkt dat het moeilijk zal zijn om een goede vervanger voor Lewandowski te vinden. "Het is duidelijk dat het niet makkelijk is om iemand van Roberts kaliber te vinden. Hij is een fantastische professional en een geweldige mens.

" "We zullen hem missen, maar we moeten de structuur vernieuwen" besluit Flick





