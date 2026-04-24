Robert Eenhoorn in beeld als opvolger Dennis te Kloese bij Feyenoord

De NOS Voetbalpodcast bespreekt de mogelijke komst van Robert Eenhoorn als nieuwe directeur bij Feyenoord. Er worden vraagtekens gezet bij de relatie met Toon van Bodegom en de machtsverhoudingen binnen de club.

De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur bij Feyenoord domineert de discussie in de nieuwste aflevering van de NOS Voetbal podcast. Na het vertrek van Dennis te Kloese is de vraag wie de leiding over de club op zich zal nemen, een onderwerp van intense speculatie.

Al snel rees de naam van Robert Eenhoorn, de voormalig directeur van AZ Alkmaar, als een prominente kandidaat. Arno Vermeulen, een van de podcast hosts, benadrukt Eenhoorns geschiktheid voor de functie. Hij stelt dat Eenhoorn over de capaciteiten beschikt om Feyenoord succesvol te leiden, gezien zijn bewezen staat van dienst in het voetbalbestuur. Echter, Vermeulen wijst ook op een potentieel obstakel: de verhouding tussen Eenhoorn en Toon van Bodegom, de voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord.

Volgens Vermeulen zouden de twee heren moeite kunnen hebben om met elkaar samen te werken, wat de benoeming van Eenhoorn zou kunnen bemoeilijken. Desondanks benadrukt hij dat Van Bodegom er alle belang bij heeft dat Feyenoord een sterke directeur krijgt, en dat Eenhoorn in dat opzicht de meest logische keuze lijkt te zijn. De complexiteit van de situatie bij Feyenoord, met de vele belangen die spelen, maakt de zoektocht naar een geschikte opvolger extra uitdagend.

Jeroen Elshoff, een andere deelnemer aan de podcast, werpt een ander licht op de zaak. Hij stelt dat Eenhoorn populair is bij de supporters van Feyenoord, het legioen. De fans zouden hem graag als nieuwe directeur zien, wat een belangrijke factor kan zijn in de besluitvorming. Elshoff benadrukt echter ook dat Eenhoorn bijna zestig jaar oud is, wat betekent dat dit wellicht het laatste moment is om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Eenhoorn zou zelf behoefte hebben aan garanties dat hij voldoende invloed zal hebben en dat hij zijn eigen visie en plan kan implementeren, met de steun van zijn team. De aantrekkingskracht van Feyenoord, zijn jeugdliefde, is onmiskenbaar, maar hij zal niet zomaar ja zeggen. Hij wil zeker weten dat hij de ruimte krijgt om te opereren en dat zijn ideeën worden gerespecteerd.

De vraag is of Feyenoord bereid is om hem die ruimte te geven, gezien de complexe machtsverhoudingen binnen de club. De podcast bespreekt de noodzaak voor Eenhoorn om voldoende macht te verwerven om zijn plannen te realiseren, en of de huidige machthebbers binnen Feyenoord bereid zijn om een deel van hun eigen invloed af te staan. Dit is een cruciale vraag, aangezien Eenhoorn niet zal accepteren om slechts een marionet te zijn.

Anne de Jong, de derde deelnemer, werpt een kritische blik op de uitdagingen die Eenhoorn te wachten staan. Ze vraagt zich af of hij in staat zal zijn om te navigeren door de complexe politiek binnen Feyenoord en om de verschillende belangen te verenigen. Feyenoord staat bekend als een moeilijke club, met een gepassioneerde fanbase en een sterke clubcultuur. Het is een omgeving waarin machtsspelletjes en interne conflicten aan de orde van de dag kunnen zijn.

De Jong betwijfelt of Eenhoorn voldoende macht zal kunnen vergaren om zijn visie te realiseren en om de club in de gewenste richting te sturen. Ze benadrukt dat het niet alleen gaat om het aantrekken van een capabele directeur, maar ook om het creëren van een omgeving waarin die directeur succesvol kan zijn.

De podcast sluit af met de conclusie dat de benoeming van Eenhoorn verre van zeker is, ondanks zijn populariteit bij de fans en zijn geschiktheid voor de functie. De beslissing zal afhangen van een zorgvuldige afweging van de verschillende factoren, waaronder de verhouding met Van Bodegom, de garanties die Eenhoorn kan krijgen en de bereidheid van de machthebbers binnen Feyenoord om een deel van hun invloed af te staan.

De komende weken zullen uitwijzen of Eenhoorn de nieuwe directeur van Feyenoord wordt, of dat de zoektocht naar een opvolger van Dennis te Kloese verdergaat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robert Eenhoorn in pole position voor directeurschap Feyenoord na vertrek Te KloeseDennis te Kloese vertrekt bij Feyenoord per 1 juli, waardoor de club op zoek moet naar een nieuwe algemeen directeur en technisch directeur. Robert Eenhoorn wordt gezien als de belangrijkste kandidaat voor de functie van algemeen directeur, maar er zijn twijfels over zijn relatie met president-commissaris Toon van Bodegom.

Read more »

'Feyenoord zet streep door één naam: 'gedroomde kandidaat' niet in beeld'Dennis te Kloese vertrekt bij Feyenoord en de aangewezen man om hem als algemeen directeur op te volgen leek Robert Eenhoorn, die de functie reeds succesvol bekleedde bij AZ en van wie bekend is dat hij een Feyenoord-hart heeft. Het Algemeen Dagblad weet echter te melden dat Eenhoorn niet in beeld is.

Read more »

Tegengeluid over Eenhoorn: 'Feyenoord-familie denkt aan verstandshuwelijk'In tegenstelling tot het Algemeen Dagblad, zet De Telegraaf nog geen streep door de naam van Robert Eenhoorn in de zoektocht van Feyenoord naar een algemeen directeur. Een 'verstandshuwelijk' tussen de voormalig AZ-topman en de Rotterdammers behoort tot de mogelijkheden.

Read more »

Van Hooijdonk ziet Eenhoorn als ideale TD voor FeyenoordPierre van Hooijdonk geeft aan dat Robert Eenhoorn zijn voorkeur geniet als nieuwe technisch directeur van Feyenoord, boven Kees van Wonderen. Hij bespreekt ook het vertrek van Dennis te Kloese en de risico's van de aanstelling van Robin van Persie.

Read more »

'Naam van Eenhoorn niet van tafel bij Feyenoord, hij ligt heel goed bij achterban'De naam van Robert Eenhoorn is nog niet van tafel bij Feyenoord. Dat stelt Marcel van der Kraan, Chef Sport van De Telegraaf . Eenhoorn is bij de Rotterdammers in beeld wegens het vertrek van algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese.

Read more »

Driessen: Feyenoord ziet alternatief voor Eenhoorn in Formule 1Robert Eenhoorn is niet de enige naam op het lijstje van Feyenoord in de zoektocht naar een algemeen directeur. Volgens Valentijn Driessen kan ook Robert van Overdijk, directeur van het circuit in Zandvoort, een belangrijke kanshebber zijn.

Read more »