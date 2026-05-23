Robbert Kemperman Hangs Up His Hockey Stick After 21 Years at the Top

Dutch hockey icon Robbert Kemperman has announced his retirement after 21 years at the top. His coach Rick Mathijsen believes he has been as influential to hockey as anyone. Kemperman, who made his debut aged 17 and played 228 international matches, discusses his career and career moments.

Robbert Kemperman , the hockey-icon who spent 21 years at the top , is hanging up his stick after two duels against Rotterdam in the play-offs. His coach Rick Mathijsen says he has meant as much for hockey as anyone; Kemperman himself doesn't feel he has a standout moment, but instead prefers not to look back.

He had his beginnings as the youngest player ever for the Dutch national team, after debuting aged 17. He then progressed through Den Bosch, Rot-Weiss Köln, and Kampong, winning two Dutch championships and developing into a club icon. His phenomenal backhand was legendary, leading to the nickname 'Mister Backhand'. Many remember his forehand goal that set up a comeback against Belgium in 2017.

As he grew older, Kemperman became more of a fighter, as evidenced by the head wound he sustained in the half-final against Oranje-Rood. He has a mixed bag of memories and emotions as he prepares for a farewell weekend against Rotterdam. He values the small experiences such as saying goodbye to the dressing room and walking onto the field. He feels blessed to have been able to perform in his sport, and he is looking forward to watching the sport





