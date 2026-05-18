Rob Toussaint is niet langer algemeen directeur van Heracles

Rob Toussaint is niet langer de algemeen directeur van Heracles. De bestuurder is met onmiddellijke ingang weggestuurd door de Raad van Commissarissen (RvC), als gevolg van een vernietigend rapport van Eric Gudde en Berend Rubingh, die als externen de Almelose club doorlichtten. Heracles eindigde dit seizoen kansloos onderaan in de Eredivisie. Toussaint wordt onder meer verantwoordelijk voor de degradatie, maar zijn vertrek heeft meerdere redenen. De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat zijn vertrek noodzakelijk is voor de sportieve wederopbouw van de club.

Rob Toussaint is niet langer de algemeen directeur van Heracles . De bestuurder is met onmiddellijke ingang weggestuurd door de Raad van Commissarissen (RvC), als gevolg van een vernietigend rapport van Eric Gudde en Berend Rubingh, die als externen de Almelose club doorlichtten.

Heracles eindigde dit seizoen kansloos onderaan in de Eredivisie. Na de zomer moeten de Almeloërs derhalve weten te ontsnappen uit het moeras genaamd de Keuken Kampioen Divisie. Onder meer die degradatie wordt Toussaint aangerekend, al is het lang niet de enige reden voor zijn vertrek. Het afdalen naar de Eerste Divisie wordt namelijk niet ‘gezien als een op zichzelf staand sportief incident’.

In een uitgebreid statement onderbouwt de RvC Heracles, bij monde van de Hans Morsink, het wegsturen van Toussaint.

‘De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat die beslissing – hoe pijnlijk ook – noodzakelijk is voor de sportieve wederopbouw van de club. ’ ‘De voorbije jaren heeft zich een organisatie gevormd – zeker ook in voetbaltechnisch opzicht – die duidelijke richting ontbeerde en niet voldoende effectief werd geleid.

In de top van de organisatie is een gebrek aan eenheid geconstateerd, besluiten worden beïnvloed door relaties en historie en de sportieve organisatie is niet professioneel ingericht en aangestuurd’, luidt de verdere onderbouwing. Heracles sluit af met een dankwoord aan de vertrokken bestuurder. Toussaint was sinds 2010 in verschillende functies verbonden aan de club en sinds 2018 als algemeen directeur.

‘Wij willen Rob bedanken voor achttien jaar tomeloze inzet, zijn wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Heracles Almelo die hij heeft geleverd in verschillende rollen en zijn loyaliteit en betrokkenheid bij de club.





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Heracles Rob Toussaint Raad Van Commissarissen Degradatie Sportieve Wederopbouw

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Heracles Foundation scoort: 'Maatschappelijke betrokkenheid steeds belangrijker'De hoofdmacht van Heracles Almelo beleeft met de degradatie uit de Eredivisie een rampseizoen. Maar de maatschappelijke tak van de club – de Heracles Foundation – doet het bijzonder goed.

Read more »

Rob Toussaint afloopt als Heracles Almelo-directeur na degradatieDe Raad van Commissarissen heeft besloten dat Rob Toussaint geen effectief hoofd wordt van Heracles Almelo meer. Het besluit is genomen tot gevolg van de degradatie van Heracles naar de Keuken Kampioen Divisie.

Read more »

Heracles neemt 'noodzakelijk besluit' en zwaait Toussaint uitHeracles Almelo heeft afscheid genomen van Rob Toussaint. Dat besluit achtte de raad van commissarissen 'noodzakelijk'. Toussaint vertrekt per direct en zijn taken worden voorlopig overgenomen door financieel directeur Remon Enting.

Read more »

Heracles Almelo besluit abrupt afscheid nemen van algemeen directeur Rob ToussaintBij Heracles Almelo is besloten direct afscheid te nemen van algemeen directeur Rob Toussaint, aan het licht gebracht door de degradant. Financiële directeur Remon Enting zal voorlopig als algemeen directeur interim optreden.

Read more »