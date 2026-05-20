Rob Married at First Sight Doelging Sandra Overwoog Huwelijk Niet Voord te Lopen

Rob, deelnemer aan het populairs tv-programma 'Married at First Sight', heeft uitleg gegeven over de neergang van zijn koppeling met Sandra vlak voor het jawoord. Volgens haar voelde het huwelijk aanvankelijk niet goed genoeg en zij had voor het altaar al zijn naam en adres ontdekt op een online kaart.

Het 'Married at First Sight'-avontuur van Rob kreeg een onverwachte wending toen Sandra vlak voor het altaar besloot het huwelijk niet door te laten gaan.

Volgens haar voelde het niet goed genoeg om het experiment aan te gaan. Later bleek eveneens dat Sandra vooraf al had ontdekt aan wie ze gekoppeld was. Bij RTL Boulevard geeft Rob nu zelf tekst en uitleg over het voorval. De deelnemer Rob reageert nuchter en schrijft: "Of ik geschiedenis heb geschreven, dat weet ik niet.

Was ik onderdeel van de geschiedenis? Dat denk ik wel". Sandra wist voor de ceremonie al dat zij aan Rob gekoppeld was. Ze had zijn naam namelijk online opgezocht nadat ze die op een kaart had gezien.

"Hij was precies het type wat ik naar mijn idee had omschreven als eigenlijk iemand waar ik in de liefde niet op val", vertelde Sandra eerder in het programma





