Rob Jansen: 'Ajax is opgeschoten na het ontslag van John Heitinga, maar Heitinga had beter kunnen blijven zitten'

Analist Rob Jansen heeft kritiek op de prestaties van Ajax dit seizoen en wijst op het ontslag van John Heitinga als mogelijke oorzaak. Hij stelt dat de club niets heeft opgeschoten sinds het vertrek van Heitinga en dat de voormalig verdediger beter had kunnen blijven zitten.

"Wie wordt de trainer van Ajax? Want ze zijn wel lekker opgeschoten na het ontslag van John Heitinga. En dat bedoel ik heel cynisch. Heitinga had beter kunnen blijven zitten", aldus de zaakwaarnemer van de voormalig verdediger.

Tafelgenoot Wim Kieft is het totaal oneens met de stelling van Jansen.

"Nu moet je wel eerlijk zijn, want met Heitinga was het ook niks", verwijst de analist uit Haarlem naar de eerste maanden van het seizoen, toen Heitinga nog aan het roer stond. Presentator Michel van Egmond snapt eveneens weinig van de woorden van Jansen.

"Jij zegt ook maar wat als het om iemand gaat waar jij iets mee te maken hebt. " Jansen is al jaren zaakwaarnemer en vertrouweling van Heitinga, die na zijn vertrek bij Ajax kortstondig bij Tottenham Hotspur werkte. Jansen is echter niet te vermurwen.

"Je had Heitinga beter kunnen laten zitten. En hoezo was het niks? Dat weet je toch pas aan het einde van het seizoen? Je had het toch nog langer kunnen aankijken, en hem het seizoen kunnen laten afmaken en kunnen kijken of het werkt?

" Na het ontslag van Heitinga nam Fred Grim de honneurs waar bij Ajax. Daar kwam begin maart een einde aan, waarna Óscar García werd doorgeschoven van Jong Ajax naar het eerste elftal. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de Spaanse coach ook volgend seizoen voor de groep staat





