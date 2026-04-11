Rob Goossens doorprikt illusies in 'Married At First Sight': 'Zendtijd en rookgordijnen'

Rob Goossens analyseert de start van een nieuw seizoen Married At First Sight en doorziet de trucs van de makers. Hij bekritiseert de presentatie van bepaalde koppels en waarschuwt de kijkers voor misleiding.

In de eerste week probeerden de makers van Married At First Sight , volgens Rob Goossens (34), de kijker te misleiden met rookgordijnen en spiegels, door Domenik en Ferenc als het ultieme droomkoppel te presenteren. Wie vaker naar datingprogramma's kijkt, weet echter dat dit koppel weinig kans maakt.

Goossens vraagt zich af of hun huwelijk buitensporig veel zendtijd heeft gekregen en of ze werkelijk op slag verliefd waren, of dat ze genoegen namen met een zeven en daar snel een negen van hebben gemaakt. Hij benadrukt dat hijzelf niet zo'n koppel zou zijn, maar dat hij het knap vindt dat zij dat wel zijn. Hij wijst erop dat MAFS in de afgelopen jaren wel vaker stellen heeft gehad die het huwelijks-experiment hebben overleefd, zoals Giovanni en Hinke uit het vorige seizoen. Hij ziet dit soort stellen als de perfecte MAFS-kandidaten, omdat ze de tijd en ruimte geven om te voldoen aan elkaars verwachtingen. Goossens denkt dat Joyce en Nick direct zo'n koppel zijn, smachtend naar liefde, maar bewust van hun eigen gebreken. Hij merkt op dat de makers juist bij hen de verwachtingen proberen te temperen met doorzichtige trucs, zoals het uitmelken van Joyce's kritiekpunten op Nick. Goossens laat zich niet misleiden en denkt dat Joyce en Nick evenwichtiger zijn dan de subtiele hints doen vermoeden. \Goossens richt zich daarna op de presentatie van Domenik en Ferenc als het droomkoppel, waarbij de makers alles uit de kast halen om dit te benadrukken. Hij noemt de overdreven aandacht voor hun huwelijk in de tweede aflevering, en verwijst naar Ferenc' moeder die zogenaamd de naam 'Dominic' voorspelde. Goossens relativeert dit, wijzend op de onwaarschijnlijkheid van dit scenario en de overvloed aan vrienden van Domenik op de locatie. Hij merkt op dat het heerlijke televisie is, maar dat men zich altijd moet afvragen waarom charmante, knappe kandidaten er buiten het programma niet in zijn geslaagd een partner te vinden. Hij herinnert de kijkers eraan dat Domenik en Ferenc knappe vrienden hebben, en vraagt zich af of er geen interesse was. Goossens benadrukt dat het weinig zin heeft om je daar te druk om te maken, want vroeg of laat wordt het duidelijk. Hij voorspelt dat Domenik en Ferenc' huwelijk waarschijnlijk met veel rumoer zal eindigen.\Goossens wordt niet moe om te wijzen op de realiteit van de situatie. De charme en het uiterlijk van kandidaten zijn een afleiding. De kijkers hoeven zich niet blind te staren op de 'perfectie' die wordt getoond, maar moeten ook bedenken waarom deze mensen nog single waren. Hij merkt op dat de tweelingbroer van Ferenc door Carlo Boszhard wordt ondervraagd, maar al snel afgeleid raakt. Goossens benadrukt dat dit de essentie is van de realiteit van een programma als Married At First Sight. Het gaat niet om de perfecte liefde, maar om de reis die kandidaten maken om een partner te vinden. Hij laat zich niet misleiden door de romantische presentatie en blijft kritisch kijken naar de dynamiek van de koppels en de intenties van de makers. Goossens wijst erop dat het cruciaal is om niet te veel waarde te hechten aan de schijn, maar om te kijken naar de ware aard van de kandidaten en hun relaties





