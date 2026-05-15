Rob Dieperink niet naar WK door arrestatie in Engeland

De Nederlandse arbiter Rob Dieperink is niet meer naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gegaan, nadat hij gearresteerd werd door de Engelse politie voor betrokkenheid bij seksuele activiteiten met een minderjarige. De Engelse politie heeft de zaken uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Rob Dieperink is momenteel het nieuws van de dag. De Nederland se arbiter gaat niet meer mee naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, nadat hij vorige maand na het duel tussen Crystal Palace en Fiorentina, waar hij actief was als VAR, werd gearresteerd door de Engelse politie.

Dieperink werd verdacht van betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige, het in het bezit hebben van een foto of een pseudofoto van een minderjarige en de seksuele aanranding van dezelfde minderjarige man, nadat hij vermeend contact heeft gehad met een minderjarige jongen in Engeland. De Engelse politie heeft alle zaken uiteindelijk geseponeerd wegens een gebrek aan bewijs.

"Hij is gearresteerd op verdenking van drie zaken. Ik had gezegd in de boeien geslagen, maar hij is keurig meegelopen met de politie", begint Mike Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. De ochtendkrant kwam ook met het nieuws naar buiten dat de arbiter niet meer mee zal gaan naar het Europese eindtoernooi.

"Door de KNVB en Rob Dieperink bevestigt", voegt Valentijn Driessen toe. "Rob Dieperink is wel onschuldig bevonden, wegens gebrek aan bewijs. Alle drie de zaken zijn geseponeerd. Wat is dan het nieuws?

Het nieuws is dat deze man door deze affaire niet naar WK gaat. Dat hij in een hotel als KNVB-official is gearresteerd door de politie. Het is niet bewezen, dus hij is onschuldig bevonden. Seponeren betekent niet onschuldig, maar een gebrek aan bewijs", vertelt Verweij.

"Het is sowieso treurig voor team Makkelie, want daar maakte hij deel van uit. Het maakt ook de kansen van Makkelie op een kwartfinale veel kleiner", denkt Driessen.

"De FIFA wil scheidsrechters van onbesproken gedrag. Het team Makkelie is nu besmet. Dit verhaal gaat de ronde doen als landen in de halve finale komen als Makkelie wordt aangesteld. Danny Makkelie was er overigens zelf niet bij in Londen.

Ik denk dat het hem niet heel erg zal raken", besluit Verweij





