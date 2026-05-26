RIVM waarschuwt voor hoge ozonniveaus en smog in band Leiden‑Hilversum‑Utrecht‑Flevoland‑Zwolle

Het RIVM meldt een toename van ozonconcentraties die kan leiden tot smog en gezondheidsklachten, vooral voor astmapatiënten. Advies: binnen blijven, zware inspanning vermijden, vooral in de namiddag en avond.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) heeft een waarschuwing uitgegeven voor de verwachte piek in ozonconcentraties die zich in de komende dagen over een groot deel van de centrale en noordelijke Randstad zal uitstrekken.

Met name de gebiedsband die loopt van Leiden via Hilversum en Utrecht tot en met Flevoland en Zwolle vertoont de hoogste waarden. De stijgende ozonniveaus worden veroorzaakt door een combinatie van heldere zonnige dagen, weinig wind en een opeenhoping van voorverbrandingsproducten uit verkeer en industrie. Wanneer deze stoffen door zonlicht worden omgezet, ontstaat er troposferisch ozon dat de luchtkwaliteit ernstig kan aantasten.

Het RIVM hanteert een drempelwaarde van 180 microgram per kubieke meter; zodra deze grens wordt overschreden, wordt de luchtkwaliteit volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex als slecht bestempeld. Voor mensen met een verhoogde gevoeligheid, zoals astmapatiënten, personen met chronische luchtwegaandoeningen en ouderen, kan de ozonstijging leiden tot acute klachten. Typische symptomen zijn hoesten, kortademigheid, een branderig gevoel in de keel en geïrriteerde ogen en neus.

Het is dan ook raadzaam om in de middag‑ en vroegavonduren, wanneer de ozonconcentratie doorgaans zijn hoogtepunt bereikt, zware lichamelijke inspanningen buitenshuis te vermijden. Het RIVM adviseert getroffen groepen om zoveel mogelijk binnen te blijven, ramen gesloten te houden en, indien noodzakelijk, gebruik te maken van luchtzuiverende filters.

Voor de algemene bevolking geldt een meer gematigd advies: plannen die intensieve buitenactiviteiten vereisen, zoals hardlooptrainingen of lange wandelingen, kunnen beter naar een later tijdstip of een andere locatie met betere luchtkwaliteit worden verplaatst. De voorspelling is dat de smog‑situatie tegen woensdag zal afnemen doordat een veranderende windrichting en afnemende zonnestraling een natuurlijke afbraak van ozon zullen stimuleren. Het RIVM zal de luchtkwaliteitsvoorspellingen nauw blijven monitoren en tijdig nieuwe waarschuwingen uitgeven indien de waarden opnieuw boven de kritieke grens uitkomen.

Burgers worden aangemoedigd om de officiële luchtkwaliteitskaarten en mobiele apps te raadplegen voor actuele metingen in hun directe omgeving. Door alert te blijven en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen te volgen, kunnen de risico's voor de volksgezondheid aanzienlijk worden beperkt, zelfs tijdens periodes van tijdelijke luchtvervuiling





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ozon Smog RIVM Luchtkwaliteit Gezondheidsadvies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perez ziet iets opmerkelijks in finale tussen Ajax en Utrecht: 'Het is dramatisch'Ajax en FC Utrecht hebben in de eerste helft van de beslissende finale van de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League nog geen doelpunten weten te maken. Beide ploegen kregen een aantal kansen, maar wisten deze niet te verzilveren tot een doelpunt. Volgens Kenneth Perez lag dat mogelijk aan de bal.

Read more »

Kenneth Perez kritisch over Ajax-FC Utrecht en drinkpauzesDe Deense analist Kenneth Perez heeft kritiek op de eerste helft tussen Ajax en FC Utrecht en de drinkpauzes die beide ploegen halverwege het eerste bedrijf onderhielden. Perez vindt dat finales nooit goede wedstrijden zijn en dat voetbal leuk kan maken als mensen zonder bal iets doen.

Read more »

Ajax-FC Utrecht: Klaassen opent de score, maar Utrecht blijft gevaarlijkAjax leek op weg naar de zege, maar moest door de gelijkmaker toch weer in de aanval. Bij Utrecht was stormram Van der Hoorn uiteraard weer teruggekeerd in de achterhoede, zijn avontuur in de spits was van korte duur. Gijvai Zechiël met de gelijkmaker! FC Utrecht zorgde met een hoge bal voor chaos voor het doel van Ajax en Zechiël stond op de juiste plek om raak te schieten. Bij deze stand meldde Ajax zich eind juli in de tweede voorronde van de Conference League.

Read more »

Donar op gelijke stand in halve finale na verlies in Leiden, clubrecord LukeDonar heeft zondag in Leiden de tweede wedstrijd van de halve finale van de play-offs verloren.

Read more »