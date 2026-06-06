Riquelme's Blauwtje: Klopp naar Madrid en Haaland naar Madrid

Riquelme beloofde grote sterren naar Madrid te halen, maar werd in Engeland niet uitgelachen. Hij doelde op Rodri en Erling Haaland, maar Klopp lijkt dat te kunnen vergeten. Marc Kosicke, de zaakwaarnemer van Klopp, reageerde negatief op de uitspraken van Riquelme.

Het is niet de eerste keer dat Riquelme een blauwtje loopt. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij ook grote sterren naar Madrid te zullen halen. Hij doelde hier op Rodri en Erling Haaland , maar werd vervolgens in Engeland nog nét niet uitgelachen .

'Dit is allemaal hoogst vermakelijk, maar er klopt niks van. We wensen beide kandidaten veel succes met hun verkiezingscampagne', reageerden zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en Alfie Haaland in eenZaterdag gaf Riquelme aan dat hij Klopp naar Bernabéu wilde halen, maar ook dat lijkt hij te kunnen vergeten. De zaakwaarnemer van Klopp, Marc Kosicke, liet aanweten zich te storen aan de uitspraken van Riquelme.

'Het is vervelend. Jürgen Klopp is tevreden met zijn rol bij Red Bull en heeft geen ambities om als trainer te werken bij een club.

' Klopp vertrok in de zomer van 2024 na een dienstverband van negen jaar bij Liverpool en is tegenwoordig Head of Global Soccer bij Red Bull. Volgensis er maar één trainersklus die Klopp in de toekomst aanspreekt: het bondscoachschap bij het Duitse nationale elftal





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