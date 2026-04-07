Rio Ferdinand roemt Kees Smit en bepleit transfer naar Manchester United

Rio Ferdinand, oud-speler van Manchester United, is bijzonder lovend over de Nederlandse middenvelder Kees Smit en adviseert de club hem aan te trekken. Smit staat in de belangstelling na zijn debuut voor het Nederlands elftal en zijn prestaties in de Eredivisie en de Conference League.

Rio Ferdinand spreekt vol lof over Kees Smit . De voormalig clubicoon van Manchester United is bijzonder enthousiast over de twintigjarige middenvelder van AZ en pleit ervoor dat Manchester United hem absoluut moet aantrekken. Smit maakte vorige maand zijn debuut voor het Nederlands elftal en lijkt zijn laatste maanden bij de Alkmaarders te beleven.

Na de overwinning van 0-4 op Sparta Praag in de Conference League, deelde hij voor de camera van zijn gevoelens en gaf aan dat hij rekening houdt met een vertrek bij AZ. 'In principe wil ik veel spelen, dat is voor mij belangrijk. Ik kan bij AZ blijven, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren', was zijn uitspraak. De waarschijnlijkheid dat Smit de overstap maakt naar een Europese (top)club is aanzienlijk. Volgens Ferdinand moet de volgende stap van de jonge speler Manchester United zijn. 'Ik zeg het je', begint de oud-prof in zijn podcast. 'Hij is zo'n speler waarvan je denkt: ik koop hem nu meteen, ook al is hij misschien nog niet direct klaar voor het eerste elftal. Ik hoop dat hij doorbreekt en de wereld versteld doet staan. En als we zes maanden of een jaar op hem moeten wachten, dan maakt me dat niets uit, want we kunnen hem absoluut niet naar een andere club laten gaan.'\Ferdinand vervolgt met: 'Kees Smit is echt een topspeler, geloof me. Die jongen... ik heb hem nu een paar keer zien spelen en dat was voor mij genoeg. Ik heb de beelden gezien en... wauw! Ik heb ook wat gasten in Nederland gesproken, vrienden van me... Hij heeft het echt', aldus Ferdinand. Deze donderdag speelt Smit met AZ in de kwartfinale van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk. In de Eredivisie staan de Alkmaarders momenteel op de zesde plaats, met een achterstand van drie punten op Ajax. De berichten gaan dat AZ een bedrag van 60 miljoen euro vraagt voor Smit, iets dat de hoofdrolspeler zelf ook niet is ontgaan. 'Ik begrijp dat iedereen erover begint. Het zijn absurde bedragen die ik hoor. Ik snap dat mensen het er niet mee eens zijn óf dat mensen het heel veel geld vinden. Dat vind ik zelf ook.' De enthousiasme van Ferdinand komt op een moment dat Smit in de schijnwerpers staat. Zijn potentieel als speler wordt breed erkend en zijn prestaties hebben de aandacht getrokken van verschillende grote clubs. De reactie van Ferdinand weerspiegelt de groeiende overtuiging dat Smit een uitzonderlijk talent is dat een cruciale aanwinst zou zijn voor Manchester United. De uitspraak van Ferdinand dat hij de speler direct zou kopen, zelfs als hij nog niet direct klaar is voor het eerste elftal, benadrukt het vertrouwen in zijn lange termijn potentieel. Dit toont aan dat Ferdinand de capaciteiten van Smit op lange termijn waardeert en gelooft dat hij een waardevolle investering voor de club zou zijn.\De interesse van Ferdinand in Smit komt op een moment dat de marktwaarde van de speler snel stijgt. De prestaties van Smit in de Eredivisie en de Conference League hebben de aandacht getrokken van scouts en voetbalanalisten. De hoogte van de transferprijs, die naar verluidt 60 miljoen euro bedraagt, getuigt van de grote vraag naar Smit. Dit bedrag weerspiegelt de potentie die in hem wordt gezien. De mening van Smit over zijn eigen waarde, waarbij hij de bedragen absurd noemt, laat zien dat hij zich bewust is van de financiële implicaties van zijn succes. Zijn nuchtere reactie laat zien dat hij niet wordt overmand door de aandacht en dat hij gefocust blijft op zijn spel. De uitspraken van Ferdinand en de reactie van Smit geven een inkijk in de complexe wereld van voetbaltransfers en de rol van talentherkenning, marktprijzen en de druk die op jonge spelers wordt gelegd. De potentiële overstap naar Manchester United, gestimuleerd door de aanbeveling van Ferdinand, zou een belangrijke stap kunnen zijn in de carrière van Smit en een belangrijke aanwinst voor de Engelse club





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kees Boonman verrast door reacties na aankondigen afscheidPolitiek commentator Kees Boonman was verrast door alle reacties die volgden op de aankondiging van zijn pensioen. Dat vertelde de 71-jarige journalist zondag in het radioprogramma De Perstribune. Boonman maakte eerder deze week bekend te stoppen met zijn bijdragen op NPO Radio 1.

Kees (93) is nog elke dag aan het werk: 'Thuis zitten is niks voor mij'Er zijn genoeg mensen die uitkijken naar hun pensioen. Voor Kees de Vries uit Overdinkel geldt dat niet. Hij is al 28 jaar met pensioen, maar stoppen met werken? Daar wil hij niets van weten.

Blessuregolf bij Feyenoord: Kwakman verbaasd over situatieFeyenoord kampt met een ernstige blessuregolf, waardoor analist Kees Kwakman zijn verbazing uitspreekt. De afwezigheid van spelers zoals Sauer, Hadj Moussa en Ahmedhodzic zorgt voor hoofdbrekens. Daarnaast is er woede over de blessure van Sauer opgelopen bij Slowakije, die nu compensatie wil.

Ihattaren maakt punt: 'Waarom kan Smit wel en Saibari niet naar Real Madrid?'Mohamed Ihattaren vindt Kees Smit 'echt een leuke speler', maar denkt dat de stap naar een absolute grootmacht als Real Madrid op dit moment wel heel groot is. In dat kader is PSV-uitblinker Ismael Saibari er meer klaar voor, aldus Ihattaren.

Kwakman ziet veelzeggende Feyenoord-situatie: 'Hij is elke week de beste'Kees Kwakman vond Jordan Bos wederom de beste speler bij Feyenoord tijdens het teleurstellende gelijkspel tegen FC Volendam. De ESPN-analist vindt dat veelzeggend voor de huidige situatie bij de Rotterdammers. Karim El Ahmadi houdt zijn hart vast voor de clash met NEC.

Oud-WADA-voorzitter Reedie (84) overleden, ging strijd aan met Russische dopingzondaarsCraig Reedie, voormalig voorzitter van dopingagentschap WADA, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij probeerde de valsspelende Russen van de Spelen in Rio te weren.

