Rijswijkseplein in Den Haag gaat op de schop: verkeershinder en omleidingen te verwachten

Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni flink op de schop. De gemeente werkt aan het asfalt en de HTM aan de tramsporen. Het onderhoud duurt tot eind september en gebeurt in vier fasen. Ondernemers in de buurt vrezen voor de gevolgen.

Maandenlange verkeershinder, omleidingen en geluidsoverlast. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni flink op de schop. Hoewel de gemeente zegt te proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, vrezen sommige ondernemers rondom het drukke verkeersplein voor de gevolgen.

Tijdens de onderhoudsperiode zal de gemeente aan het asfalt werken en de HTM aan de tramsporen. Het onderhoud duurt tot eind september en gebeurt in vier fasen, om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Toch is niet iedereen daar gerust op.

'Het is voor iedereen vervelend', reageert Ouidad van kinderdagverblijf Funny Kids, dat in de buurt zit van het Rijswijkseplein. 'We zijn bang voor te late leidsters, maar ook dat ouders die hun kinderen op komen halen te laat zijn. 'Volgens haar is er ook onrust onder de ouders over hoe ze het de komende periode moeten doen. Het advies van de gemeente is om om te rijden of de fiets te pakken.

'Maar sommige ouders moeten wel met de auto komen. ' Bij Fitnessclub HS, een sportschool voor vrouwen die aan het Rijswijkseplein grenst, vrezen ze zelfs dat klanten thuis gaan blijven. 'Zeker 's avonds is het vaak al lastig parkeren', vertelt Alexandra. 'Wanneer vrouwen zich inschrijven, willen ze weten of het we goed bereikbaar zijn.

Veel leden komen uit Zoetermeer, Rijswijk, Voorburg of Leidschenveen en komen alleen met de auto. Toen de parkeerkosten stegen, schreven sommigen zich direct uit. Ze willen niet ergens anders willen parkeren en kiezen voor gemak.

' De gemeente geeft aan dat mensen rekening moeten houden met vertraging van meer dan tien minuten. Wegen zullen drukker zijn en de trams voller.

'Reis samen met collega's of familie',. 'Als u toch de weg op moet in de binnenstad, stel uw reis uit en reis buiten de spits. 'Bij het kinderdagverblijf wachten ze af hoe het gaat lopen. 'We hebben wel een brief gehad over dat er wegen gaan sluiten.

Maar er zijn meerdere wegen afgesloten. Al die files tellen bij elkaar op.

' Vlak naast het Rijswijkseplein bevindt zich wel Station Hollands Spoor. 'Daardoor denk ik dat ik goed bereikbaar blijf', vertelt Jimmy van Flow Bar. De barbier spreekt met zijn klanten in de kappersstoel over van alles, maar de werkzaamheden zijn nog niet ter sprake gekomen.

'Ik denk dat ik nu maar appjes ga sturen, zodat er voor afspraken rekening mee kan worden gehouden. ' Bij hostel Stayokay om de hoek verwachten ze niet al te veel problemen. Want waar mensen bij de sportschool het liefst zo dicht mogelijk bij de toestellen parkeren, zetten vakantiegangers hun auto in een garage even verderop. HTM vervangt tijdens de werkzaamheden de oude sporen door nieuwe tramsporen.

De gemeente gaat het oude asfalt op alle rijbanen vervangen en nieuwe detectielussen voor verkeerslichten in de weg aanbrengen. Hierdoor kan het verkeer veiliger en vlotter doorstromen. Het onderhoud aan de tramsporen en het asfalt staat los van een eventuele herinrichting van het Rijswijkseplein in de toekomst





