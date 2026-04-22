Rijswijk breidt betaald parkeren uit rondom De Bogaard wegens toegenomen parkeerdruk

Vanwege groeiende parkeerdruk door nieuwbouw en avondwinkelen breidt de gemeente Rijswijk het betaald parkeren uit. Nieuwe tijden en een verruimde bezoekersregeling moeten de situatie verbeteren.

De gemeente Rijswijk ziet zich genoodzaakt om in te grijpen in de huidige parkeersituatie rondom het winkelcentrum De Bogaard . Door een combinatie van factoren, waaronder de toenemende populariteit van het winkelgebied in de avonduren en de oplevering van diverse grootschalige nieuwbouwprojecten, is de parkeerdruk in de omliggende wijken tot een kritiek punt gestegen.

De druk op de openbare ruimte in de Ministerbuurt en de nabijgelegen woonwijken leidt tot aanzienlijke overlast voor omwonenden, die hun auto vaak niet meer in de eigen straat kwijt kunnen. Om deze problematiek het hoofd te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een strategische uitbreiding en aanpassing van het regime voor betaald parkeren in twee specifieke zones. Wethouder Sandra van de Waart benadrukt dat de veranderingen essentieel zijn om de leefbaarheid in Rijswijk te waarborgen. Veel nieuwe bewoners, onder meer in het project The Orchard in de Artiestenbuurt, beschikken over eigen parkeergelegenheid op privéterrein. In de praktijk blijkt echter dat deze plekken onvoldoende worden benut, waardoor de openbare weg de last moet dragen van extra voertuigen. Door de tijden voor betaald parkeren te verruimen, wil de gemeente stimuleren dat bewoners en bezoekers gebruikmaken van de daarvoor bestemde faciliteiten. Bovendien zorgt de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen voor een verdichting van de stad, wat onvermijdelijk leidt tot een hogere parkeerdruk per vierkante meter. Een uniform beleid, waarbij de parkeercodes en tijden in het gehele gebied op elkaar zijn afgestemd, moet de onduidelijkheid voor automobilisten wegnemen en de handhaving efficiënter maken. Vanaf de ingangsdatum worden de tijden in zone 1 rondom De Bogaard vastgesteld van maandag tot en met zondag, tussen 09.00 en 21.00 uur. Voor de zone rondom Te Werve, aangeduid als zone 2, geldt een regime van maandag tot en met zondag tussen 12.00 en 00.00 uur. Hoewel deze aanscherping voor veel gebruikers een verandering betekent, komt de gemeente bewoners tegemoet met een verruiming van de bezoekersregeling. Per 1 juni 2026 wordt het aantal uren voor bezoekersvergunningen aanzienlijk verhoogd, wat de flexibiliteit voor inwoners vergroot. Voor vaste vergunninghouders verandert er qua tarief of geldigheid niets, behalve dat de bestaande vergunning nu ook gedekt is voor de nieuwe uren in het gehele vergunningsgebied. De gemeente kijkt in de toekomst verder: plannen voor 2026 omvatten onder meer mogelijke uitbreidingen naar gebieden zoals Overvoorde, Spoorzicht en de parkeervoorzieningen bij sportcomplex De Schilp om de stad als geheel klaar te maken voor de groeiende mobiliteitsvraag





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ESPN: Danny Makkelie legde bekerfinale AZ - NEC stil vanwege 'potentiële dreiging'Het was een bijzonder beeld: scheidsrechter Danny Makkelie die tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC bellend langs de zijlijn stond. Minutenlang lag het spel zodoende stil.

Read more »

Rita Verdonk coach van nieuwe partij Markuszower 'De Nederlandse Alliantie'Markuszower heeft vrijdag een nieuwe partij opgericht genaamd De Nieuwe Alliantie

Read more »

Artiest D4vd aangeklaagd voor moord vanwege dood meisje in kofferbakDe zanger werd afgelopen vrijdag gearresteerd in Los Angeles en zit sindsdien vast. Rivas Hernandez was sinds september vorig jaar vermist.

Read more »

Prefab bouwen tegen de woningnood: de vraag is hoe snel dat kanDeskundigen vragen zich af hoe snel er nieuwe woningen bij kunnen komen door de nieuwe maatregelen.

Read more »

Duizend muzikanten boycotten Eurovisiesongfestival vanwege Israël: 'Wij weigeren te zwijgen'Meer dan duizend muzikanten, waaronder Massive Attack, Peter Gabriel (76) en Macklemore (42), steunen de boycot van het Eurovisiesongfestival vanwege de deelname van Israël. No Music for Genocide publiceerde dinsdag een open brief, die ook door Nederlandse artiesten als Sophie Straat (31) en Razeen ondertekend werd.

Read more »

'Ruijl lag vanwege twee inkomende transfers onder vuur bij RvC van Feyenoord'De raad van commissarissen bij Feyenoord zou vanwege twee inkomende transfers niet de grootste fan zijn geweest van Mark Ruijl bij de Rotterdammers. Het ging om het aantrekken van Jordan Lotomba en Gonçalo Borges, zo meldt Voetbal International .

Read more »