Rijkswaterstaat zet onderzoek naar gevelbekleding ringweg voort na incident Julianabrug

Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag verder met het onderzoek naar de gevelbekleding langs de ringweg in Stad, nadat eind maart een plaat van de Julianabrug in het water stortte. Het onderzoek richt zich nu op plekken waar de platen geen direct risico vormen voor het verkeer, zoals bermen. Er zullen geen wegafsluitingen zijn en het verkeer kan ongehinderd doorrijden. Ook wordt de bevestigingsmethode beter onderzocht en worden aanvullende maatregelen genomen. Het doel is om de veiligheid van de ringweg en de omliggende infrastructuur te waarborgen.

Rijkswaterstaat voerde na het incident direct een grootschalige inspectie uit langs de ringweg om te controleren of er meer gevelplaten boven doorgaande routes los zaten. Daarop werden uit voorzorg platen in de verdiepte ligging en bij de viaducten boven de Van Iddekingeweg en Laan Corpus den Hoorn verwijderd. Rijkswaterstaat gaat nu verder met onderzoek op plekken waar de platen niet boven de weg hangen, maar bijvoorbeeld bij een berm.

Dat betekent ook dat er geen wegafsluitingen zullen zijn en verkeer ongehinderd door kan rijden.

‘Als een plaat daar er vanaf valt, belandt die in het gras, dat vormt geen direct gevaar’, laat een woordvoerder weten. Ook wordt de bevestigingsmethode beter onderzocht en worden, waar nodig, aanvullende maatregelen genomen. Daarbij moet duidelijk worden hoe de bekleding van de viaducten hersteld kan worden en wie dat moet betalen. Het onderzoek is een vervolg op de eerdere inspecties en richt zich nu specifiek op de plekken waar de platen geen direct risico vormen voor het verkeer.

Dit omvat onder meer de bermen en andere locaties waar de gevelplaten niet boven de weg hangen. De inspecties zijn onderdeel van een bredere veiligheidscampagne die Rijkswaterstaat heeft opgezet na het incident met de Julianabrug. De organisatie wil er zeker van zijn dat alle gevelplaten veilig zijn bevestigd en dat er geen risico bestaat voor weggebruikers. Daarnaast wordt gekeken naar de juridische en financiële aspecten van de herstelwerkzaamheden.

Het is nog niet duidelijk wie de kosten van het herstel van de gevelbekleding zal dragen. Rijkswaterstaat overweegt verschillende opties, waaronder het inschakelen van externe experts om de bevestigingsmethoden te evalueren en eventuele verbeteringen voor te stellen. Het doel is om de veiligheid van de ringweg en de omliggende infrastructuur te waarborgen en te voorkomen dat zich soortgelijke incidenten in de toekomst voordoen.

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om een langetermijnplan op te stellen voor het onderhoud en de veiligheid van de gevelbekleding langs de ringweg





