Rijkswaterstaat verwacht minder verkeersstroom op de A9 na komende week

De grootschalige werkzaamheden aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zorgen voor veel oponthoud in de regio. Volgens Rijkswaterstaat zullen de grootste problemen op de weg volgende week wel achter de rug zijn. De woordvoerder van Rijkswaterstaat, Remco de Korte, verwacht dat de komende week de verkeersstroom minder wordt.

Dat er deze week veel oponthoud zou zijn, hadden ze bij Rijkswaterstaat wel verwacht, vertelt woordvoerder Remco de Korte.

'De eerste werkdagen moet het verkeer altijd wennen aan de nieuwe situatie. Dan gaan mensen het toch proberen en zijn er veel files. En de dagen dat het extreem druk was, had dat vooral te maken met ongelukken en pechgevallen.

' Op de A9 stond een enorme file, maar daardoor kwam het verkeer ook op de A5, A22, A10 en een paar N-wegen tot stilstand. Met maar liefst tien voertuigen zorgde in combinatie met de werkzaamheden voor enorme vertraging op de A9 richting het zuiden. Die lange files zijn volgens De Korte dus niet een direct gevolg van de werkzaamheden, maar worden dus meer veroorzaakt door die werkzaamheden in combinatie met incidenten op de weg.

'Met ongelukken en pechgevallen kunnen we geen rekening houden', zegt de woordvoerder. 'Op de dagen dat die er niet waren, zagen we dat de vertraging binnen onze aangegeven marge van 30 tot 60 minuten bleef. ' De Korte denkt wel dat de komende week de verkeersstroom minder wordt. 'Dat zien we altijd bij grote onderhoudsprojecten.

In het begin moeten mensen wennen aan de nieuwe situatie, maar na een tijdje stabiliseert dat. Dan passen mensen hun reisgedrag aan. Maar als er onverhoopt een ongeluk gebeurt, dan kunnen er wel weer van die drukke dagen ontstaan.

' Sluipverkeer probeerde de files te slim af te zijn door via Uitgeest te rijden, maar daardoor slibde het dorp helemaal dicht. Sluiproutes nemen is volgens De Korte ook niet altijd verstandig.

'Als je toch de file inrijdt, blijf dan gewoon op de snelweg', aldus De Korte. 'Anders slibben alle wegen daaromheen ook helemaal dicht. Al snappen wij ook heel goed dat de verleiding groot is als je navigatie een snellere route aangeeft.

' Het advies om thuis te werken als het kan, later of eerder te vertrekken of samen te reizen geldt nog steeds. 'Het belangrijkste is om goed voorbereid op pad te gaan. Dat advies geldt altijd.

' De werkzaamheden duren tot 15 juni. 'Alles loopt gewoon nog op schema. Het weer wordt nu ook beter, en dat is gunstig bij het asfalteren.

' Vanwege het Pinksterweekend in combinatie met diverse werkzaamheden door het hele land. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren zelfs de drukste vrijdag van het jaar met 667 kilometer file. Ook de rest van het weekend kan het extra druk zijn op de weg. Rijkswaterstaat adviseert voor vertrek de actuele verkeersinformatie te checken





