Rijkswaterstaat verwacht grote verkeershinder tijdens werkzaamheden aan A2

Rijkswaterstaat heeft aangekondigd dat er grote verkeershinder verwacht wordt tijdens het laatste weekend met werkzaamheden aan de A2. De afsluiting van de snelweg tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen heeft in de afgelopen vijf weekenden tot grote vertraging geleid. Ook de A12 richting Den Haag is dit weekend dicht. De omleiding loopt via de A27 en langs knooppunt Lunetten. Vanwege werkzaamheden op de A12 tussen Utrecht en Bodegraven kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Vanaf maandagochtend 05.00 uur zijn beide snelwegen weer open.

Het uitvoeren van het onderhoud ging tot nu toe niet zonder slag of stoot: de afsluiting zorgde meerdere keren voor grote verkeershinder. Er waren kilometers file en bewoners die hun straat niet meer uit konden met de auto. Volgens Rijkswaterstaat ligt er nu 'stil asfalt' op de A2. Zondag wordt de laatste toplaag van asfalt geplaatst.

Het 'stille asfalt' gaat minder lang mee dan normaal asfalt, maar, is zoals de naam al doet vermoeden, een stuk stiller.

'De nieuwe weg zal stiller zijn', zei Arend Nagel van Rijkswaterstaat eerder. 'Dat betekent dat wanneer auto's eroverheen rijden, de omwonenden dit minder horen. De weg kan dan wat minder lang mee, maar het is wel stiller.

' Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat er naast het asfalt, ook onderhoud is uitgevoerd aan de vangrails, bermen en borden boven de weg. 'We pakken gewoon gelijk alles mee. ' 'Het eigenlijk gewoon een nieuwe catwalk, zo noemen we dat. Dit weekend komt de laatste toplaag van asfalt over het hele stuk van 11 kilometer.

Dan heb je gewoon een hele mooie strakke weg die ook gelijk stiller is', legt de woordvoerder uit. Bestuurders probeerden eerder via sluiproutes door Vianen, Hagestein en Everdingen te rijden, waardoor de wegen in de dorpen vol stonden met auto's en de vertraging flink opliep. Daarbij moesten ook de verkeersregelaars het ongelden. Bij de Lekdijk bij Everdingen had Rijkswaterstaat een hek en een verkeersregelaar geplaatst om het verkeer tegen te houden.

Daar was een groep geïrriteerde automobilisten het niet mee eens. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat vertelde toen dat de automobilisten zelf het hek weghaalden en dat zij zich agressief gedroegen naar de verkeersregelaar. De woordvoerder kon toen niet in detail treden.

'Maar het gaat om intimiderend gedrag. ' Terugkijkend op de overlast benadrukt een woordvoerder van Rijkswaterstaat dat het zoeken van sluiproutes meestal niets oplost. 'Het is geen pesten wat we doen, maar je bent ook gewoon tot last voor mensen die in dorpen wonen. Het moet ook bereikbaar blijven voor nood-en hulpdiensten en het is ook gewoon niet sneller





