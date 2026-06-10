Rijkswaterstaat schroeft grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voorlopig

Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 voorlopig geschrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De werkzaamheden die niet zullen doorgaan zijn onder andere aan de A28, A7, N33, A6, A32 en N31. Volgens Rijkswaterstaat heeft de veiligheid van weggebruikers prioriteit. Als groot onderhoud niet wordt uitgevoerd, kan de kans op storingen worden vergroot. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft.

Ze kunnen bijvoorbeeld kijken of de snelheid op bepaalde stukken kan worden verlaagd. Er zijn allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet opnieuw prioriteiten stellen. De werkzaamheden aan de A28 en A37 in Drenthe, de A28, A7 en N33 in Groningen en de A7, A32, N31 en A6 in Friesland zullen niet doorgaan.

Dit betekent dat 92 kilometer aan asfalt niet wordt vervangen en 94 viaducten geen onderhoud krijgen. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft en dat ze kijken of de snelheid op bepaalde stukken kan worden verlaagd. De veiligheid op de wegen in Noord-Nederland kan in het geding komen als groot onderhoud niet wordt uitgevoerd. De kans op storingen wordt ook vergroot.

De werkzaamheden die niet zullen doorgaan zijn onder andere aan de A28, A7, N33, A6, A32 en N31. Volgens Rijkswaterstaat heeft de veiligheid van weggebruikers prioriteit.

Als groot onderhoud niet wordt uitgevoerd, kan de kans op storingen worden vergroot. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken of de snelheid op bepaalde stukken kan worden verlaagd. Er zijn allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet opnieuw prioriteiten stellen





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Rijkswaterstaat Onderhoudswerkzaamheden Wegen Noord-Nederland Veiligheid

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